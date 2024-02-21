Названо головних песимістів за знаком зодіаку: вони скрізь бачать загрози

Деякі люди вкрай критичні та песимістичні. Вони бачать найгірші сценарії всюди, що пов'язано зі знаком зодіаку, стверджують астрологи. Тельці, Діви та Козороги не можуть просто радіти успіхам та позитивним речам, а шукають недоліки та вади.

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Телець

Телець любить планувати майбутнє та обмірковувати кожен сценарій. Найчастіше йому на думку спадають найгірші думки. Він вважає за краще бути готовим до дощового дня, ніж зіткнутися з неприємним сюрпризом, і часто ділиться своїми думками з оточуючими, тому його вважають ходячою проблемою. Телець може спантеличити багатьох оптимістів.

Діва

Люди, народжені під знаком Діви, є головними критиками серед усіх знаків зодіаку. Їхнє ідеальне око помітить кожен недолік і помилку. Хоча їм часто набридає прокручувати в голові похмурі сценарії та думки, вони вважають за краще відчувати розчарування, ніж залишатися непідготовленими до чорного дня.

Козоріг

Козоріг відомий як непоправний песиміст. У людей, народжених під цим сузір'ям, як і в інших земних знаків зодіаку, виникають проблеми зі ставленням до світу. Їм доводиться багато працювати над собою, щоб не підрізати крила собі та іншим. З іншого боку, якщо їхні найгірші сценарії збудуться, вони завжди готові і знають, як розпочати все спочатку.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.