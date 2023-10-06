Названо два знаки зодіаку, у яких не завжди чисте сумління: вони можуть завдати зло іншим

Деякі люди особливо болісно сприймають не лише свої невдачі, а й успіх інших. Заздрість чи образа здатні штовхати їх на погані вчинки та свідомо завдавати шкоди оточуючим. За словами астрологів, йдеться про Овнів та Риб.

Овен

Якщо Овен щось задумає, то не здасться. Він захоче досягти своєї мети за всяку ціну, незважаючи на можливі наслідки. Уродженець знаку може бути настільки зосереджений на завданні, що не помітить, що його дії можуть зашкодити навіть близьким.

На жаль, буває і так, що Овен цілеспрямовано робить підлості. Якщо це наблизить його до вирішення проблеми або досягнення успіху, він не вагатиметься ні хвилини. Уродженці знаку часто вдаються до брехні чи маніпуляцій, їх не хвилює думка оточуючих. Саме тому Овни часто досягають успіху у бізнесі та політиці.

Риби

Риби можуть бути безжальними, особливо якщо хтось зачепив їх почуття. Коли це відбувається, вони кардинально змінюють своє ставлення до цієї людини. Більше того, їхні наміри не завжди щирі. Всі рішення уродженці знаку приймають так, що ніхто з оточуючих не може здогадатися, що задумали Риби.

Людина, яка потрапила в пастку уродженців знакуу, не завжди до кінця розуміє, жертвою чиїх "ігор" вона стала. На щастя, Риби не завжди поводяться підло – вони не зрадять тих, кого люблять, не тільки нададуть їм допомогу, але і при необхідності підтримають матеріально. На думку астрологів, Риби поєднують у собі дві особистості: демонську та ангельську. Таке поєднання дозволяє Рибам ніколи не втрачати самовладання.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.