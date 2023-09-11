Названо два знаки зодіаку, які заздрять усім: можуть будувати підступи за спиною

Серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які всім заздрять. Вони терпіти не можуть щастя своїх знайомих, колег і навіть близьких і постійно на щось ображаються. За словами астрологів, йдеться про Козерогів і Риб.

Козеріг

Козеріг думає, що у всіх справи йдуть краще, ніж у нього. Він постійно мріє про інше, краще життя, але йому не вистачає сміливості зробити нарешті цей перший крок до змін. Тому він завжди незадоволений, сварливий і навіть злісний. Козеріг чіпляється за минуле, навіть якщо воно для нього токсичне, і блокує духовний розвиток.

Козерог справляє враження людини, яка любить шкодувати себе і зациклюватися на найменших невдачах. Він не може змиритися із щастям своїх друзів. Якщо він думає, що у них у життя "надто хороше", будуватиме змови за їхньою спиною і поширюватиме про них плітки. Зрештою уродженець знаку може відразу розірвати стосунки.

Відео дня

Риби

Риби почуваються особливими, що змушує їх заздрити всім. Вони не тільки не здатні проковтнути гіркоту поразки, а й можуть помститися людям, які, на їхню думку, займуть їхнє місце. Коли щось йде не так, як вони хочуть, вони поширюють чутки і наклеп тільки для того, щоб зробити чиєсь життя нестерпним. Їм особливо подобаються сімейні сварки та суперечки. Риби припускають, що коли двоє сваряться, третій виграє.

На їхню думку, вони дуже хитрі та розважливі. Уродженці знаку думають, що ніхто не розгадає їхню змову, але її бачать усі. Коли Риби бачать гроші чи можливість отримати спадщину, вони не зупиняться ні перед чим. Вони розповідатимуть вам казки та запевнятимуть у своїх щирих намірах, а за спиною будуватимуть інші плани. Риби безпринципні.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.