Названо чотири знаки зодіаку, які не мають гена лідерства: вони не беруть на себе відповідальність

Деякі люди вважають за краще вести пасивний спосіб життя – вони ні до чого особливо не прагнуть, а пливуть за течією. Думка про те, що доведеться брати за щось відповідальність, лякає їх. За словами астрологів, мова йде про Риб, Тельців, Близнюків та Водоліїв.

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Риби

Чутливі Риби не мають гена лідерства. Вони не мають чітко визначеної позиції та не вміють висловлювати свою думку. Навіть коли уродженці знаку багато працюють, припускаються великих помилок. Риби часто витають у хмарах, через що стають жертвами обману.

Телець

Тельці, незважаючи на впертий характер, не цілеспрямовані і часто ухвалюють неправильні рішення. Причина в тому, що ними керують емоції, а не логіка. Крім того, вони мають проблеми з адаптацією до змін, що є великою проблемою на роботі.

Близнюки

Близнюки здатні швидко і легко виконувати завдання, адаптуються навіть у найскладніших обставинах, проте як керівники вони не надійні, головним чином, через свою імпульсивність і схильність працювати наодинці. Страх і невпевненість у собі – головні перешкоди на шляху до успіху.

Водолій

Хоча вони креативні і мають великий потенціал стати лідерами, найгірше справляються з цією роллю. Представники цього знаку – дуже наївні та самовіддані, ними легко маніпулювати, тому буває, що вони не ладнають із колегами.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.