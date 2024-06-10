Названо чотири знаки зодіаку, які отримають пропозицію руки та серця у червні

Червень 2024 року стане особливим періодом для чотирьох уродженців зодіакального кола, які отримають пропозицію руки та серця. За словами астрологів, у списку Леви, Риби, Тельці та Терези.

Лев

Зірки обіцяють, що у житті Левів настануть зміни, про які вони так мріяли. Їхній партнер зробить важливий крок, запропонувавши оформити стосунки офіційно. Уродженці знаку будуть зайняті клопотами, пов'язаними з майбутньою урочистістю.

Риби

Чутливі Риби отримають романтичну пропозицію, яка змусить їхнє серце битися ще частіше. Уродженці знаку будуть щасливими, як ніколи раніше, і з ентузіазмом візьмуться за підготовку весілля. Це справді особливий час для Риб.

Телець

Тельці, які найбільше цінують стабільність, отримають пропозицію руки та серця. Це стане для них гарантією того, що стосунки дійсно забезпечать їм відчуття безпеки, якого вони прагнули. Тельці продумають весілля до дрібниць.

Терези

Терези зрозуміють, що раніше зробили правильний вибір – у червні вони отримають пропозицію руки та серця від дійсно особливої ​​людини. Уродженці знаку візьмуться облаштовувати сімейне гніздечко – для них дуже важлива естетика у всьому. Із поповненням у сім'ї також тягнути не стануть.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.