Названо найбільш нещасливий номер квартири: той, хто живе під цим числом, приречений на нещастя

Нумерологи вважають, що номер квартири чи будинку, у якому ми живемо, може впливати на наш успіх чи його відсутність. Однак одне число є особливо небезпечним: воно притягує невдачі як магніт, перетворюючи життя мешканців на суцільну низку випробувань.

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Оскільки вдома ми проводимо значну частину часу – енергія та вібрації у житлі здатні впливати на сфери життя. Так, число 9 має руйнівну енергетику і здатне накликати на тих, хто живе під цим номером, нескінченну "чорну смугу".

Саме по собі число 9 не має сильного негативного впливу в нумерології, але у випадку з номером квартири воно може порушити гармонію і спровокувати нещастя. Люди в такому житлі страждатимуть від перепадів настрою, влаштовуватимуть постійні скандали та метатимуться між двома вогнями.

Квартира під номером 9 не підійде людям, які цінують спокій та хочуть побудувати стосунки. Навпаки – союз може опинитися під загрозою, а дві людини, які люблять одна одну, опиняться на межі розставання через низку непорозумінь.

Крім того, число 9 у номері квартири обіцяє фінансові неприємності та проблеми на роботі. Під особливим ударом можуть опинитися ті, хто працює у сфері продажів – вони ризикують втратити гроші та репутацію, яку заробляли не один рік.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.