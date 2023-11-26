Справжні генії: названо найбільш інтелектуально обдаровані знаки зодіаку

Серед усіх уродженців зодіакального кола астрологи виділяють чотирьох, найбільш обдарованих в інтелектуальному плані. Їм під силу вирішити найскладніші завдання, а аналітичний склад розуму дозволяє зберігати спокій у важких ситуаціях. За словами астрологів, йдеться про Козерогів, Стрільців, Раків і Дів.

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Козеріг

Представники земної стихії виявляють інтерес до навчання з дитинства, вже в садку вони стають одними з найкращих у читанні. Козероги не завжди домагаються запаморочливих результатів, але захоплені саморозвитком та розширенням своїх знань. З ними легко та цікаво розмовляти та дискутувати. Уродженці знаку вміють дивитися на проблеми з різних сторін та за натурою прагматики, тому цінують корисні знання, які можна використовувати у житті.

Стрілець

Стрільці розуміють, що вони розумні, і пишаються цим. Уродженці знаку без проблем засвоюють різні предмети, тому їхні шкільні та студентські роки минають без страждань. У гарячих дискусіях вони майже завжди наполягають на своїй правоті, навіть якщо в певний момент помиляються. Близькі часто вважають Стрільців зарозумілими, але не заперечують їх ерудиції. Ця риса поведінки та характеру стає плюсом на роботі, особливо там, де доводиться знати безліч законів, прав та наслідків порушень.

Рак

Раки – один із найпрацьовитіших знаків зодіаку. Їм подобається підвищувати рівень своєї ерудиції та докопуватись до кореня проблем. Раки не бояться товстих книг та довгих курсів. Можна сказати, що вони навчаються все життя. Усвідомлення того, що вони добре знаються на багатьох сферах, дає їм величезну впевненість у собі. Раки легко вступають у дискусію. Вони добрі вчителі, оратори, наставники, лідери. Книги люблять із дитинства.

Діва

Діва – творча особистість, яка творить світ навколо себе таким, яким хоче його бачити. Іноді уродженцям знаку хочеться дізнатися про все за один раз – Діви можуть братися за дослідження одразу кількох напрямків. Їм легко порозумітися з ким-завгодно і докопатися до суті. Вони демонструють високий рівень ерудиції у таких сферах, як образотворче мистецтво, театр, психологія, історія, література, режисура та письменницька майстерність. Діви також люблять творити своїми руками.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.