Справжнє щастя чи розбиті сподівання: любовний гороскоп на березень для всіх знаків зодіаку

Березень 2024 року принесе багато новин усім уродженцям зодіакального кола. Але якщо на одних чекає безліч чудових моментів, іншим доведеться зіткнутися з проблемами. Дізнайтесь, що зірки готують вам!

Відео дня

Овен (21.03-19.04)

Овну знадобиться порада друга у емоційних питаннях. Йому буде важко самому приймати рішення, через що він почуватиметься розгубленим.

Телець (20.04-20.05)

Телець може бути спокійним, але він повинен зберігати пильність. Зірки кажуть, що цього місяця до нього прийде кохання. Так що все, що йому потрібно зробити, це не прогаяти цей особливий момент і слідувати своєму серцю.

Близнята (21.05-20.06)

Близнюки зазнають безліч моментів щастя з людиною, яка підкорила їхнє серце. Уродженцям знаку слід зосередитись на тому, щоб проводити час разом, отримувати задоволення один від одного та вести глибокі розмови про важливі питання.

Рак (21.06-22.07)

Ракам слід попрацювати над вираженням своїх емоцій і визначити мову кохання, яка їм підходить найкраще. Варто поговорити про це з коханою людиною.

Лев (23.07-22.08)

У березні Лев відчує себе надзвичайно привабливим і набуде більшої впевненості у собі. Усвідомлення власної чарівності, хоч і непомітне, приваблює інших, хоча вони зазвичай цього усвідомлюють.

Діва (23.08-22.09)

Емоції Діви цього місяця будуть досить нестабільними. Цей знак зодіаку загубиться в них, внаслідок чого не зможе повністю слідувати власним почуттям щодо найближчої серцю людини.

Терези (22.09-22.10)

Терезам цього місяця слід зосередитися на побудові довіри з людьми, яких вони люблять. Зірки ясно вказують на те, що це дозволить цьому знаку зодіаку почуватися комфортніше у стосунках.

Скорпіон (23.10-21.11)

У березні Скорпіон більше зосередиться на прояві романтичних почуттів до людини, яка його зачарувала. Це викличе іскру кохання, яке запалить гарний, величезний вогонь та поглибить унікальний зв'язок між ними.

Стрілець (22.11 – 21.12)

У другій половині місяця Стрільцеві слід зібратися з силами та зізнатися у почуттях об'єкту своїх бажань. Їхнє майбутнє виглядає світлим, і є велика ймовірність, що інтерес буде взаємним.

Козоріг (22.12-19.01)

Самотнім Козерогам представиться можливість насолодитися свободою та використати її якнайкраще. Проте представникам цього знаку зодіаку, які перебувають у стосунках, слід не забувати про романтичні жести.

Водолій (20.01-18.02)

Цього місяця Водолій зустріне нову, захоплюючу людину, яка приверне велику частину його уваги. Однак йому слід підійти до знайомства стримано та не квапити подій.

Риби (19.02-20.03)

Рибам обов'язково слід практикувати здорове та відкрите спілкування у березні. Вони зрозуміють, що нечітке чи двозначне вираження своїх потреб чи проблем призводить до непорозуміння та шкодить їхнім стосункам.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.