Накопичувальні чи проточні водонагрівачі: які обрати

Коли справа доходить до вибору між проточними та накопичувальними водонагрівачами, розуміння ключових факторів може допомогти вам прийняти зважене рішення. UAportal детальніше розповідає про ці два типи водонагрівачів.

Енергоефективність

Накопичувальні водонагрівачі відомі своїми вищими витратами на електроенергію, оскільки вони працюють безперервно, щоб підтримувати воду гарячою протягом дня. Натомість проточні водонагрівачі є більш енергоефективними, оскільки нагрівають воду лише на вимогу, що призводить до меншого споживання енергії та економії коштів.

Простір та встановлення

Накопичувальні водонагрівачі вимагають значного простору для встановлення і часто потребують спеціального приміщення для розміщення. На відміну від них, проточні водонагрівачі компактні і можуть бути встановлені в менших приміщеннях, що робить їх більш придатними для квартир і невеликих будинків. Процес встановлення проточного водонагрівача також зазвичай простіший і менш трудомісткий.

Місткість

Накопичувальні водонагрівачі підходять для домогосподарств з великими потребами в гарячій воді, оскільки вони можуть зберігати велику кількість гарячої води для одночасного використання. Проточні водонагрівачі, з іншого боку, мають обмежену потужність нагріву, підходять для використання в одному місці, наприклад, на кухні або у ванній кімнаті.

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Довговічність та обслуговування

Накопичувальні водонагрівачі зазвичай мають довший термін служби і потребують регулярного обслуговування. А от проточні з меншою кількістю внутрішніх компонентів мають менший ризик корозії і, як правило, потребують меншого обслуговування.

Початкові витрати та економія

Хоча накопичувальні водонагрівачі мають нижчу початкову вартість, вони можуть призвести до вищих довгострокових витрат на електроенергію. І навпаки, проточні водонагрівачі мають вищу початкову вартість, але можуть забезпечити значну економію енергії з часом завдяки своїй ефективності та можливості нагріву на вимогу.

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