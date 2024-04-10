У Міненерго підтвердили збільшення цін на світло для населення

Атаки країни-агресора завдали значної шкоди українській енергетичній системі. Як уряд планує відновлювати енергооб'єкти та чи очікувати на підвищення тарифів?

Важливо розуміти, що війна диктує свої правила. Сьогодні комфорт і безпека – це два головні пріоритети. Економте електроенергію, де це можливо та залишайтеся в курсі новин та рекомендацій влади. Про це пише minprom.ua.

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Ось що розповів міністр енергетики Герман Галущенко:

Ситуація складна, але не безнадійна. Залежно від ситуації в липні та серпні українців закликають максимально економити електроенергію.

Уряд вивчає різні варіанти фінансування ремонтів. Не виключено й підвищення тарифів для населення.

Не виключено й підвищення тарифів для населення. Масштаби руйнувань значні. Багато об'єктів досі лежать у руїнах, і оцінити загальні збитки поки неможливо.

Багато об'єктів досі лежать у руїнах, і оцінити загальні збитки поки неможливо. Україна шукає необхідне обладнання в усьому світі. Але полювання може бути марним, якщо не буде достатньо протиповітряної оборони.

Але полювання може бути марним, якщо не буде достатньо протиповітряної оборони. Навесні 2024 року основними цілями російських ударів стали теплові та гідроелектростанції. Це загрожує не лише втратами електроенергії, а й екологічними катастрофами.

Це загрожує не лише втратами електроенергії, а й екологічними катастрофами. Уряд буде спілкуватися з людьми та пояснювати ситуацію.

Раніше ми писали про те, що за комуналку потрібно буде платити за новими правилами, подробиці розповіли в уряді.

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