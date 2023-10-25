Покарання буде суворим: один знак зодіаку наздожене розплата у листопаді 2023

Гороскоп на листопад 2023 року вказує на те, що в одного з дванадцяти знаків зодіаку почнуться серйозні неприємності. Доля готує йому тяжкий життєвий урок. За словами астрологів, під ударом опиниться Лев, який відрізняється своєю амбітністю та лідерським духом.

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Його колишня неуважність та зневага до наслідків власних дій спричинять проблеми – для Левів листопад стане місяцем смирення та покаяння. Уродженці знаку можуть втратити свій авторитет на роботі і велику суму грошей.

Згідно з астрологією, Лев – один із найсильніших знаків зодіаку у всьому гороскопі, але останній місяць осені – явно не його час. Він природжений лідер, який часто впадає в самолюбування і думає, що він кращий за інших, любить оточувати себе розкішшю і ставить матеріальні блага вище стосунків із близькими людьми.

Саме тому його буде покарано зірками – Лев зіткнеться з наслідками власного егоїзму. Він зрозуміє, що він не особливий і без близьких йому людей йому не впоратися.

Крім того, конкуренти активно будуватимуть підступи за спиною – якщо Лев не виявить смиренності і не навчиться визнавати своїх помилок, він може втратити високооплачувану роботу. Це буде великим ударом як у фінансовому, так і емоційному плані.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.