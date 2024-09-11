Наділені містичними здібностями: названо дати, в які народжуються жінки-відьми

Нумерологи стверджують, що деякі дати світ з'являються жінки, наділені містичними здібностями. Якщо ви їх образите, знайте, на вас чекають неприємності. Вони не роблять це спеціально, але їм вкрай не подобається несправедливість. Насправді все, що їм потрібно зробити, це подумати про свого кривдника – і з ним станеться нещастя.

Слова таких жінок часто стають пророчими. Наприклад, вони радять взяти парасольку, бо буде дощ, хоча на небі ні хмаринки, чи кажуть не вирушати у подорож – і потім виявляється, що була причина.

Ось дати, у які народжуються "відьми" - 4, 13, 22, 7, 16, 25.

Жінки, які з'явилися на світ у зазначені дати, мають сильну інтуїцію і можуть бачити людей наскрізь. Їх точно не обдурити, але вони часто використовують свої навички для маніпулювання. І йдеться не лише про близьких, а й про стосунки з друзями та колегами.

Жінки-"відьми" вкрай харизматичні та буквально притягують до себе погляди оточуючих. У с вони схильні диктувати свої правила і точно нікому не підкорятися. Вони впевнені у своїх силах та дуже амбітні.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.