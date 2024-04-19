Почнуться 'темні часи': три знаки зодіаку чекають великі проблеми в травні

Травень 2024 року стане непростим випробуванням для трьох уродженців зодіакального кола, яких буквально почнуть переслідувати проблеми. Це похитне їхню впевненість у собі. За словами астрологів, у зоні ризику Овни, Раки та Козороги.

Овен

Овни звикли жити легко, витрачати гроші на різні насолоди і зовсім не турбуватися про наслідки своїх дій. Проте травень розверне їхнє життя на 180 градусів. Уродженці знаку можуть втратити високооплачувану роботу чи бізнес, але на цьому проблеми не закінчаться. Фінансові труднощі стануть перевіркою для Овнів та їхнього оточення – вони можуть залишитися без друзів та близьких. Це випробування змусить їх переглянути свої цінності.

Рак

Чутливі Раки і так усе приймають близько до серця, але травень буквально виб'є їх із колії. На роботі заздрісники почнуть будувати підступи за спиною уродженців знаку – і це похитне їхній авторитет, який заробляли роками. Більше того, Раки можуть не знайти тієї підтримки у близьких, на яку розраховували, адже самі раніше були байдужими до проблем інших. Травень стане для них болючим уроком, який треба засвоїти, щоб більше не робити помилок.

Козоріг

Козороги в травні можуть припуститися помилки, яка спричинить низку неприємностей. Вони ризикують втратити велику суму грошей та зіпсувати стосунки з колегами та партнерами. Уродженці знаку хочуть від життя максимум і зовсім не вміють "пригальмовувати" у своїх запитах, але травень поставить їх на місце. Коли Козороги залишаться без того, що було для них важливо, вони зрозуміють, що багато недооцінювали.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.