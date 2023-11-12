Почнеться нове життя! Молодик у Скорпіоні принесе великий успіх трьом знакам зодіаку

Молодик у Скорпіоні надихає на метаморфози. Подумайте про те, що ви хочете змінити у своєму житті, а потім складіть детальний план, радять астрологи. Працюйте з енергією молодика, адже вона допоможе вам розпочати зміни.

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Молодик, який відбудеться 13 листопада, буде особливою датою для трьох уродженців зодіакального кола. Вони отримають потужний поштовх, щоб втілити усі свої мрії у життя. За словами астрологів, йдеться про Раків, Козерогів і Риб.

Рак

Пік енергії молодика у Скорпіоні наповнить вас творчістю. Переконайтеся, що на цьому етапі ви не витрачаєте енергію на неважливі речі. Нарешті ви покажете всім свої таланти. Використовуйте листопадовий молодик, щоб творити та поглибити свій романтичний зв'язок. Ця місячна подія принесе вам радість та достаток. Не озирайся назад.

Козеріг

Під час фази Скорпіона подумайте про свої дружні стосунки. Плутон, керуюча планета цього знаку, завершує свою 15-річну подорож через Козеріг. Хоча ця зміна віщує напружений фінал, ви можете розраховувати на підтримку своїх близьких. Цілком можливо, що в наступні дні у вас з'являться нові знайомства, які обіцяють вигідну співпрацю. Слідкуйте за можливостями, які вам відкриваються.

Риби

Інтенсивний молодик у Скорпіоні спонукає вас до змін. Ви відчуєте, що ваш спосіб мислення застарів. Вам захочеться зробити метаморфозу, яка позитивно вплине на ваше життя. Незважаючи на те, що слідування інтуїції вас лякає, зараз вам слід довіряти своїм здогадам. Розвійте свої сумніви та відчуйте вітер у своїх крилах. Під час листопадового молодика ваші справи приймуть позитивний оборот завдяки активності Нептуна в Рибах. Ніколи не пізно передумати. Зробіть щось, що сприятиме вашому особистому розвитку.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.