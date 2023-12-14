Почнеться 'біла смуга'! Три знаки зодіаку чекає великий успіх у 2024 році

2024 рік принесе хороші новини для трьох уродженців зодіакального кола, заповітні мрії яких можуть здійснитися. За словами астрологів, у списку щасливчиків Тельці, Діви та Риби.

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Телець

Телець увійде у Новий рік повний надій. Хоча січень виявиться напруженим, уже в середині року уродженці знаку розправлять крила і покажуть усім, на що вони здатні. Почнеться біла смуга: Тельці можуть зробити кар'єрний ривок, відкрити свій бізнес та збільшити прибутки в рази. Однак успіх не прийде сам собою. Це буде результат попередніх рішень та наполегливої роботи.

Діва

Діва не може скаржитися на відсутність вдалих моментів у житті, але 2024 обіцяє виявитися дійсно особливим. Щодня відбуватиметься щось, що викличе усмішку на її обличчі або зробить день кращим. Починаючи з весни, Дівам варто дуже уважно прислухатися до себе і знаків Всесвіту. Перед уродженцями знаку відкриються казкові можливості

Риби

Риби з січня почнуть випромінювати виняткову енергію – в їхньому оточенні з'являться люди, які підкажуть шлях до успіху. Уродженці знаку нарешті повірять у свої сили та зможуть реалізувати найзаповітніші мрії. Результат порадує та ще більше мотивує Риб. На свій подив, вони виявлять, що тільки добро притягує добро. У середині року вони навчаться прощати та зможуть відпустити минуле.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.