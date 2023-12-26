Початок 2024 року буде несприятливим для двох знаків зодіаку: ось що на них чекає

Січень 2024 року принесе всім уродженцям зодіакального кола багато новин, але для деяких вони будуть не такими хорошими. У зоні ризику опиняться два знаки, стверджують астрологи. Читайте детальніше, що чекає на вас!

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Овен

Овну доведеться зіткнутися з минулим. Певна подія навіє неприємні, а може, навіть болючі спогади. Друга половина місяця буде сповнена злетів і падінь. Однак якщо Овен проявить рішучість, все закінчиться добре.

Телець

Телець блукатиме у своїх думках і будуватиме довгострокові плани. Зірки вказують, що середина січня – ідеальний час, щоб втілити мрії в життя. Однак у коханні будуть невеликі неприємності, які можуть стати на заваді успіху.

Близнята

До середини січня Близнята будуть сповнені енергії та мобілізують усіх навколо. На жаль, ваша кохана людина цьому не зрадіє. Це підріже крила Близнятам, і замість зосередитися на своїй сім'ї вони почнуть тікати на роботу.

Рак

Рак буде нервовим та тривожним. Йому хотілося б зосередитись на собі, але певні обов'язки все одно відволікають його від важливого. На щастя, з фінансами все буде гаразд, і брак грошей не турбуватиме.

Лев

Лев має пройти випробування, і певна подія змусить його змиритися. Самотнім уродженцям знаку слід бути особливо обережними. На їх орбіті з'явиться шлюбний шахрай і вміло введе їх в оману.

Діва

З перших чисел січня Діва буде зосереджена на зароблянні грошей або їхньому примноженні і зосередить на цьому всю свою увагу. Однак, наприкінці місяця може почути звинувачення від своїх близьких. Вічна відсутність вдома має власну ціну.

Терези

Терези, що шукають кохання, нарешті знайдуть свою другу половину, а решта справ відійдуть на другий план. Уродженцям знаку, які перебувають у стосунках, слід зосередитися на поліпшенні своїх зв'язків із коханою людиною. В іншому випадку наслідки можуть бути плачевними.

Скорпіон

Скорпіон відчує серйозні докори совісті, тому що на початку січня він зробить велику помилку. Але замість того, щоб визнати промах, він все заперечуватиме.

Стрілець

Починаючи з новорічної ночі, Стрілець буде шкодувати себе і скаржитися всім навколишнім на те, яке важке його життя. Проте якась людина поставить його на місце, що ще більше вжене Стрільця в депресію. На щастя, наприкінці місяця станеться прорив.

Козоріг

Козеріг буде чесний і нарешті подивиться правді у вічі. Виявляється, йому не було чого переживати та ускладнювати собі життя. Це буде прорив, який повністю змінить менталітет. У коханні все піде своєю чергою.

Водолій

Водолій буде надмірно чутливий до себе і прийме все близько до серця. На щастя, порада близької людини змусить відпустити ситуацію. У середині місяця буде багато видатків і навіть важливих фінансових рішень. Незалежність завжди має власну ціну.

Риби

На початку січня Риби виявляться між молотом і ковадлом. Двоє людей спрямовуватимуть на них свої очікування, і якщо вони не зможуть виправдатися, виявлять своє невдоволення. У середині січня Рибам доведеться вибрати один бік. Це рішення визначить їхнє майбутнє.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.