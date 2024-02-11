На три знаки зодіаку проллється грошовий дощ! Ось хто у списку щасливчиків

Дні напередодні свята Валентина виявляться надзвичайно вдалими для трьох уродженців зодіакального кола, які мають шанси розбагатіти. За словами астрологів, у списку щасливчиків Тельці, Скорпіони та Риби.

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Телець

Перед Днем святого Валентина Телець отримає велику суму. Для нього це буде несподіванкою, адже він не розраховував на подарунки долі. Додаткові гроші дозволять йому не лише погасити борги, а й витратитись на шопінг, купити квиток у подорож мрії або вирушити з другою половинкою на романтичну вечерю. Це будуть моменти, які надовго залишаться у пам'яті Тельця. Він нарешті відчує себе щасливим і позбавиться своїх проблем.

Скорпіон

Скорпіон отримає велику суму від когось із близьких. Це буде погашення раніше взятого зобов'язання чи несподівана спадщина. Гроші з'являться в той момент, коли Скорпіон вирішить зробити серйозну покупку або вкласти гроші. На жаль, разом із грошима на його орбіту вийдуть люди, які захочуть відібрати у нього багатство або вислужитися, щоб жити за його рахунок. Зірки рекомендують бути обережними при прийнятті рішень.

Риби

Риби не зможуть скаржитися на відсутність грошей. У середині лютого на них піде грошовий дощ – і вони зможуть дозволити собі безліч насолод. Однак як тільки пройде перше здивування та ейфорія, уродженці знаку почнуть усе ретельно рахувати. Виявляється, отримана сума немаленька, але ніяк не виправдовує їхніх очікувань. Вони відчують себе обдуреними, озлобленими і навіть почнуть звинувачувати інших у тому, що ті діють їм на шкоду. Зірки радять зважувати кожне слово.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.