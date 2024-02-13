Чоловіки цих знаків зодіаку – вічні холостяки: вони не поспішають одружуватися

Деякі чоловіки вважають, що вони не призначені для шлюбу та сім'ї, і воліють холостяцьке життя. За словами астрологів, це пов'язано із знаком зодіаку. Зовсім не поспішають у РАГС Діви, Леви, Терези та Тельці. Читайте детальніше!

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Діва

Чоловік-Діва – перфекціоніст за вдачею. Все завжди має бути за його наказом та бажанням. Він шукає ідеальну жінку, а таких, на жаль, не існує.

Лев

Леви веселі та амбітні. Але, на жаль, побудова сімейного вогнища не в пріоритетах для них. Вони цінують спокій та рідко залишають зону комфорту.

Рак

Чоловіки-Раки – справжні бабії. Вони думають, що можуть завоювати будь-кого, тому рідко бувають вірними і також не поспішають створювати сім'ю.

Терези

Терези люблять багато брати від свого партнера. На жаль, вони зазвичай мало що дають натомість. Чоловік-Терези швидше відправиться в екзотичну відпустку, ніж плануватиме з вами день весілля.

Телець

Тельці дуже егоцентричні. Зазвичай уродженці знаку думають, що вони кращі за інших. Через це їм важко знайти партнерку, з якою хотіли б будувати майбутнє.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.