Чоловіки цих знаків зодіаку – природжені брехуни: їм не можна вірити

Деякі чоловіки брешуть частіше за інших, переслідуючи різні мотиви. За словами астрологів, це пов'язано із знаком зодіаку. Головними брехунами є Скорпіони, Близнюки, Терези та Риби.

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Скорпіон

Скорпіон – найбільший брехун зодіаку. Ним управляє Плутон – планета, яка є римським еквівалентом Аїда, бога підземного світу. Скорпіон – хитрий маніпулятор, який чудово знає, як експлуатувати слабкості свого супротивника. Він так добре вміє брехати, що часто неможливо відрізнити правду від вигадки і простежити павутину брехні, якою уродженець знаку обплутав себе та інших.

Близнюки

Близнюки намагаються не відставати від Скорпіона. Вони схильні регулярно брехати, але, на відміну від Скорпіона, їх зазвичай легко зловити на обмані. Уродженці знаку за вдачею дуже творчі, вони брешуть, бо думають, що таким чином прикрашають сіру дійсність. Тому їм набагато легше пробачити неправду.

Терези

Це особлива група брехунів. Практично ніщо з того, що виходить з вуст Терезів, не буде засноване на правді. Вони регулярно брешуть, бо це частина їхньої особистості. Історії, які вони вигадують, не спрямовані на заподіяння шкоди іншим. Терези завжди скажуть вам те, що ви хочете почути. Вони також маніпулятори, які брешуть, щоб уникнути неприємностей, отримати бажане, а іноді просто показати себе у кращому світлі.

Риби

Люди цього знаку зодіаку вигадують неправдиві історії, але на цьому не зупиняються. Вони використовують брехню, щоб отримати те, що хочуть. Люди, народжені під знаком Риб, розумні та розважливі, ці особливості вони використовують у своїх цілях. Вони мають чудову інтуїцію, яка дозволяє маніпулювати фактами задля досягнення особистої вигоди.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.