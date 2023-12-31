Чоловіків цих знаків зодіаку 'крадуть' чужих дружин: таких лише чотири

Деякі чоловіки відрізняються особливою рішучістю та готові на все, якщо їхнє серце підкорила жінка. Вони можуть навіть "вкрасти" її із сім'ї і не зупиняться ні перед чим. За словами астрологів, йдеться про Терезів, Козерогів, Водоліїв і Левів.

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Терези

Спокійні, неконфліктні чоловіки цього знаку зодіаку швидко завойовують прихильність жінок. Терезам легко спокусити даму, змусити її забути про все на світі і думати тільки про нього. Такі чоловіки розраховують, що така сильно закохана жінка залишить сім'ю і піде до нього, – і найчастіше так і відбувається.

Козоріг

Представники цього знаку зодіаку – справжні егоїсти. Вони думають тільки про себе та свої потреби, не беручи до уваги інших. Їх не цікавлять почуття оточуючих. Особливо це стосується особистого життя. Якщо жінка симпатична Козерогу, він забуде будь-яку мораль, щоб привернути її себе.

Водолій

Представників цього знаку зодіаку просто приваблюють одружені жінки. Водолій любить свободу. Йому подобається порушувати існуючі правила. Якщо йому сподобається жінка, він зробить усе, щоб завоювати її серце. Настане час, коли йому вдасться отримати бажане.

Лев

Стихія цього знаку зодіаку – змагання. Лев намагатиметься конкурувати, змагатися, доводити, що він найкращий із усіх. В особистому житті це виявиться в тому, що Лев докладатиме особливих зусиль для спілкування з незнайомими жінками і даватиме їм знаки уваги. Будучи наполегливим та самовпевненим, Лев здатний швидко зруйнувати чужий шлюб.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.