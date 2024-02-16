Може симетрично зростатись: Цікаві факти про кварц

UAportal підготував цікаві факти про кварц – мінерал, який широко розповсюджений по всьому світу. Цей універсальний дорогоцінний камінь знаходить застосування в різних галузях промисловості, зокрема в ювелірному секторі.

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Поширеність

Кварц є одним з найпоширеніших мінералів у земній корі.

Етимологія

Термін "кварц" походить від німецького слова, яке перекладається як "твердий".

Різновиди кварцу

Найвідоміші різновиди кварцу, включаючи аметист і цитрин, технічно підпадають під категорію кварцу.

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Прозорість і колір

У чистому вигляді кварц має або прозорий, або білий вигляд.

Вражаюча симетрія

Природа часто вражає кристалами кварцу, які зростаються симетрично, демонструючи ідеальну ідентичність між своїми компонентами.

Штучний синтез

Синтетичне виробництво кварцу дає камені підвищеної чистоти і краси без шкоди для якості. Блакитний кварц, який є справжнім витвором мистецтва, не зустрічається в природі.

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