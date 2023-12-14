Поліпшують настрій та позитивно впливають на психічне здоров‘я: 9 кімнатних рослин, які знімають стрес

Кімнатні рослини не тільки прикрашають інтер'єр, а й можуть позитивно впливати на психічне здоров'я людини. Вони допомагають знизити стрес, тривогу, втому та покращити настрій.

Про це пише Balcony Garden Web.

Наукові дослідження підтверджують позитивний вплив кімнатних рослин на психічне здоров'я. Наприклад, у дослідженні Медичного центру Векснера Університету штату Огайо було доведено, що рослини можуть поліпшити настрій, змушуючи людину почуватися щасливішою та оптимістичнішою. Дослідження Університету Індіани стверджує, що взаємодія з кімнатними рослинами призводить до позитивних психологічних реакцій, таких як зниження систолічного артеріального тиску, болю, занепокоєння і втоми.

Які кімнатні рослини корисні для психічного здоров'я?

Ось деякі з кімнатних рослин, які можуть позитивно впливати на психічне здоров'я:

Спатіфілум

Спатіфілум є природним очищувачем повітря і допомагає видалити з повітря токсичні речовини, які можуть викликати стрес. Крім того, він має заспокійливий аромат, який допомагає знизити тривожність і поліпшити настрій.

Евкаліпт

Евкаліпт має приємний аромат, який допомагає знизити стрес і тривогу. Крім того, він має протизапальні та антибактеріальні властивості, які можуть бути корисні для здоров'я дихальних шляхів.

Лаванда

Лаванда має заспокійливий аромат, який допомагає знизити стрес, тривогу та безсоння. Крім того, вона має протисудомні та знеболюючі властивості.

Сансевієрія

Сансевієрія також є природним очищувачем повітря і допомагає видалити з повітря токсичні речовини, які можуть викликати стрес. Крім того, вона має стійкість до посухи та не вимагає багато світла, що робить її ідеальною для людей, які не мають багато часу для догляду за рослинами.

Алое вера

Алое вера має заспокійливий ефект і допомагає знизити стрес та тривогу. Крім того, вона має протизапальні та знеболюючі властивості, які можуть бути корисні для здоров'я шкіри.

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Розмарин

Розмарин має освіжаючий аромат, який допомагає знизити стрес і тривогу. Крім того, він має антиоксидантні та протимікробні властивості.

Кімнатний жасмин

Кімнатний жасмин має приємний аромат, який допомагає знизити стрес, тривогу та безсоння. Крім того, він має заспокійливі та антидепресивні властивості.

Хризантема

Хризантема приємно пахне, знижує стрес, тривогу та втому. Крім того, вона має антиоксидантні та протизапальні властивості.

Сциндапсус

Сциндапсус є одним з найефективніших природних очищувачів повітря і допомагає видалити з повітря токсичні речовини.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини не варто тримати вдома.

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