Море сліз гарантовано: названо знаки зодіаку, з якими найважче побудувати міцні стосунки

Життя з деякими знаками зодіаку, хоч і здається простим, насправді може призвести до низки скандалів і непорозумінь. За словами астрологів, деякі уродженці зодіакального кола просто не можуть перебувати у довгострокових стосунках.

Стабільність – останнє, про що вони думають, тому не поспішають укладати шлюб і не приймають жодних обмежень. Якщо їхній партнер не готовий до такого сценарію, море сліз гарантовано. Адже в той час, як одні шукають ніжності та близькості, ставлячи на перше місце другу половинку, інші постійно женуться за своєю мрією, жадаючи свободи.

Стрілець

Стрілець любить фліртувати, тому приваблює протилежну стать. На жаль, він робить це, навіть коли вже у стосунках. Уродженець знаку – незалежна людина, яка не витримує постійного контролю, робить те, що хоче.

Якщо ви прагнете побудувати з ним щасливі стосунки, необхідно зрозуміти його потребу у свободі та відсутності обмежень. Але в деяких випадках це може виявитися неможливим. Стрілець шукає легкого життя, без проблем та сварок. З появою перешкод він тікає, воліючи розлучитися, ніж старанно працювати над стосунками.

Крім того, Стрілець має вибухонебезпечний характер. Коли виникає суперечка, вона ніколи не здається і не йде на компроміс. Його думка завжди має бути головною. Життя з ним – справжні американські гірки.

Лев

Лев любить панувати. Він не бажає йти на компроміс, має надзвичайно сильний характер, любить бути в центрі уваги і завжди хоче тримати все під контролем. Уродженець знаку терпіти не може підозр у вірності і одразу відкидає занадто вимогливих шанувальників.

Ідеальний партнер повинен захоплюватися Левом та постійно робити йому компліменти. Однак, якщо щось піде не так, як він хоче, одразу влаштує скандал. Уродженці знаку схильні до бурхливого з'ясування стосунків. Зважуючись на стосунки з Левом, будьте готові до того, що ви матимете другорядну роль.

Водолій

Водолій – дуже незалежна людина, яка все робить самостійно. У стосунках він очікує насамперед свободи і не може терпіти відчуття, що потрапив у пастку. Якщо ваша мрія – розділити кожну хвилину свого життя зі своїм партнером – у випадку з Водолієм ви не можете на це розраховувати.

Більше того, він не лише егоцентричний, а й позбавлений співчуття. Водолій не може надати необхідну підтримку партнеру, виглядає холодним і байдужим, не здатний вибачитись і визнати помилку. Він воліє ігнорувати такі ситуації, а потім вдавати, що нічого не сталося. Трохи чутливіші люди через нього постійно литимуть сльози. Такі стосунки приречені на провал.

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Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.