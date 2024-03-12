Можуть залишитися з порожнім гаманцем: трьом знакам зодіаку потрібно бути дуже обережними у витратах

Трьом знакам зодіаку зараз слід бути обережними у своїх витратах. Березень буде сповнений спокус, і ухвалення неправильного рішення може дорого обійтися. Більше того, на їх орбіті можуть з'явитися хибні порадники. Дізнайтеся, хто має точно рахувати гроші.

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Телець

Тельцю буде дуже важко сказати ні собі та своїм близьким. На кожному кроці буде спокуса чи пропозиція, від якої неможливо відмовитись. Телець із заздрістю дивитиметься на тих, хто може собі дозволити більше. Він виправдовуватиметься і принижуватиме свої здібності і навіть компетенції, що ще більше погіршить його настрій.

Телець витрачатиме багато грошей у магазинах на непотрібні та дешеві речі, щоб порадувати себе та покращити настрій. Зірки ясно вказують на те, що така поведінка – пастка. Якщо він не контролюватиме свої березневі витрати, у квітні буде на мілі.

Козоріг

У Козерога надзвичайно амбітні плани, і наприкінці березня він відчує внутрішнє спонукання здійснити їх. Однак для цієї мети йому доведеться витратити чимало грошей, що дещо охолодить його неприборкані амбіції та величезне прагнення успіху. Однак виявляється, що нічого не відбувається випадково. Напередодні підписання надзвичайно важливого документа все зміниться. Хтось випадково скаже щось важливе, що повністю змінить життєві плани Козорога.

Риби

Риб, здавалося б, випадково попросять про допомогу, і вони не зможуть відмовити близькій людині. Але їм самим для розвитку нового та прибуткового бізнесу знадобляться чималі гроші. У Риб може виникнути спокуса отримати швидкий і легкий прибуток. Однак, найімовірніше, це буде ретельно спланована пастка. Зірки ясно вказують на те, що планетна система не буде сприятливою для ведення бізнесу до середини квітня. Рішення, ухвалені в цей час, не принесуть очікуваного прибутку, а вкладені гроші ніколи не повернуться.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.