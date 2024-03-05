Можуть зачарувати з першого погляду: названо чоловіків за знаком зодіаку, які легко підкорюють серця

Деякі чоловіки легко зачаровують представниць протилежної статі, і їхній чарівності можна лише позаздрити. За словами астрологів, притягують жінок, як магніт Близнята, Терези, Стрільці та Риби.

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Близнята

Близнята привабливі, легкі у спілкуванні та люблять жартувати – все це приваблює жінок. Їм не потрібно надто старатися, щоб привернути увагу протилежної статі. Однак при побудові довгострокових стосунків їхня партнерка може зіткнутися з мінусами їхнього характеру: мінливістю та легковажністю.

Терези

Терези – ідеальні чоловіки, які прагнуть порадувати свою другу половинку. Вони готові йти на компроміс, насолоджуються романтикою, а також вміють читати думки та бажання своїх близьких. Їхня дипломатія щодо жінок подібна до дуже привабливої головоломки. Терези мають вроджену харизму.

Стрілець

Стрільцям властива харизматичність, чарівність та гарне почуття гумору. Вони завжди готові вирушити у пригоди, і саме ця якість спочатку приваблює жінок. Коли проявляється їхня нестабільність, жінки можуть боятися пов'язати свою долю зі Стрільцем.

Риби

Чоловіки-Риби часом надто щедрі не лише у фінансовому, а й у емоційному плані. Вони готові повністю віддатись своїй другій половинці. Уродженці знаку великі романтики і завжди намагаються здивувати і влаштувати свій коханій сюрпризи.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.