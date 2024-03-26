MiJia Smart Audio Glasses: що відомо про нові аудіоокуляри від Xiaomi

Компанія Xiaomi нещодавно представила розумні аудіоокуляри MiJia Smart Audio Glasses, які стали чудовим доповненням до лінійки продуктів бренду. UAportal розповів, що вони можуть похвалитися вражаючим часом автономної роботи до 24 годин і мають доступну ціну – 83 долари.

Відео дня

У розумних аудіоокулярах MiJia Smart Audio Glasses, що мають шість різних оправ, застосована інноваційна технологія передачі звуку по повітрю. Усередині ультразвукові динаміки та алгоритм синтезу звукової порожнини працюють разом, щоб забезпечити виняткову якість звуку. Крім того, ці окуляри оснащені системою шумозаглушення, яка забезпечує кришталеву чистоту розмов.

Читайте також: Moto G Power 5G (2024): Що відомо про новинку від Motorola

Однією з особливостей MiJia Smart Audio Glasses є наявність спеціальних датчиків, які визначають положення пристрою. Наприклад, коли окуляри знімаються, відтворення музики автоматично ставиться на паузу.

Що стосується продуктивності акумулятора, то окуляри забезпечують до 24 годин використання в звичайних умовах, а в режимі очікування – вражаючі 11 днів. Легка конструкція, що важить лише 37,7 грама, підвищує загальний комфорт і зручність використання гаджета. Користувачі можуть керувати пристроєм за допомогою сенсорної панелі або голосового асистента, що полегшує взаємодію.

Xiaomi планує зробити MiJia Smart Audio Glasses доступними на своїй краудфандинговій платформі Xiaomi Youpin. 27 березня охочі покупці зможуть отримати доступ до окулярів за зниженою ціною у 63 долари під час фази краудфандингу. Після цього окуляри будуть доступні за ціною 83 долари.

Нагадаємо, ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!