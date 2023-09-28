'Місяць судного дня': жовтень принесе великі проблеми одному знаку зодіаку

Після дощового дня завжди світить сонце? Це зовсім не правило! У жовтні один із знаків зодіаку чекає суворе випробування. Коли зірки зовсім відвернуться від нього, доведеться зіткнутися з труднощами, які перевершують його сили. Проблеми можливі практично у всіх сферах життя.

Другий місяць осені стане часом випробувань для Тельців – їм доведеться шукати внутрішні сили, щоб подолати безодню болю, негараздів і труднощів. Уродженці знаку вже у перші дні жовтня відчують себе самотніми. Вони швидко зрозуміють, що багато чого не зможуть досягти без сторонньої допомоги.

Втеча від долі не принесе особливої користі. Рано чи пізно уродженців знаку наздожене розплата за вчинки, зроблені раніше. Ближче до середини місяця ситуація ще більше ускладниться.

З переходом Марса, Меркурія та Сонця до Скорпіона почнуть накопичуватися проблеми. Особливо обережними слід бути на роботі. Керівництво вже давно спостерігає за діями Тельців - одна, навіть найпростіша помилка, може фактично зіпсувати майбутнє в компанії, а то й зовсім призвести до звільнення.

В особистому житті справи будуть не набагато кращі. У жовтні самотнім Тельцям слід повністю відмовитися від будь-яких спроб пошуку партнера, а тим, хто в парі, слід задуматися, чи відповідають нинішні стосунки всім їхнім потребам. Якщо ви вже давно відчуваєте, що щось не так, настав час ухвалити остаточне рішення. Боляче буде, але ніхто не обіцяв іншого сценарію.

Також Тельцям варто зосередитись на своєму здоров'ї. Безліч стресових ситуацій відіб'ються на самопочутті. Місяць, який принесе багато випробувань, може стати джерелом головного болю та проблем зі шлунком. Найкраще рішення – зменшити стрес. Однак у жовтні це може виявитися неможливим.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.