Майстри спокуси: названо найбільш кокетливі знаки зодіаку, які обожнюють флірт

Деякі знаки люди мають природний дар спокуси і завоювання. Незалежно від того, де вони з'являються, притягують всі погляди до себе. За словами астрологів, це пов'язано зі знаком зодіаку – люблять фліртувати Терези, Близнюки та Скорпіони.

Терези

Терези – королі флірту. Їхня чарівність, доброта і почуття естетики притягують людей, як магніт. Незалежно від ситуації Терези знають, що сказати і як справити сильне враження. Вони саме ті, в кого закохуються з першого погляду та втрачають голову.

Близнюки

Близнюки є сильними комунікаторами, і це допомагає їм спілкуватися з людьми на більш глибокому рівні. Їхня цікавість і дотепність роблять їх чарівними. Вони можуть завести знайомство з будь-ким і отримати потрібну собі інформацію.

Скорпіон

Скорпіони пристрасні та загадкові, і саме це робить їх неймовірно привабливими. Вони часто бачать у людях "ціль", яку хочуть завоювати. Уродженці знаку досить потайливі, але "читають" оточуючих і вміло ними маніпулюють.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.