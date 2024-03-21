MacBook Pro отримає підтримку декількох дисплеїв: що відомо про оновлення від Apple

Компанія Apple збирається представити оновлення системи, спеціально розроблене для MacBook Pro на базі чіпа M3. UAportal розповів про цю новинку.

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Головною особливістю цього оновлення є нова можливість підтримки декількох моніторів з технічними характеристиками. Тепер користувачі зможуть підключати екрани з роздільною здатністю до 5K, зберігаючи при цьому частоту оновлення 60 Гц. Наразі ноутбуки MacBook Pro обмежені відображенням контенту на одному екрані з максимальною роздільною здатністю 6K і частотою оновлення 60 Гц.

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Однак важливо зазначити, що, як і у випадку з аналогом на базі M3, MacBook Air, це нововведення має певні обмеження. Користувачі зможуть використовувати два дисплеї лише за умови закриття кришки ноутбука. Отже, для безперебійної роботи до пристрою потрібно буде під'єднати додаткову клавіатуру, мишу або тачпад, щоб забезпечити безперебійну роботу.

З цим майбутнім оновленням системи Apple робить значні кроки для покращення користувацького досвіду для власників MacBook Pro, розширюючи їхні можливості завдяки підтримці декількох дисплеїв. Це помітне вдосконалення забезпечує більшу універсальність для виконання різних завдань, що в кінцевому підсумку підвищує продуктивність користувачів, які використовують потужність чіпа M3.

Нагадаємо, ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

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