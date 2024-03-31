Улюбленці фортуни! Названо п'ять найуспішніших знаків за східним гороскопом

Деяким людям щастить незалежно від того, куди вони йдуть та чим займаються. За словами астрологів, це пов'язано із особливим впливом зірок. Головними улюбленцями удачі за східним гороскопом є Кінь, Свиня, Дракон, Мавпа та Щур.

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Кінь

Життєвий девіз цих людей міг би бути приблизно таким: "Життя – це місце, де можна спіткнутися, але не можна зупинитися!" або "Якщо життя дає тобі лимони, зроби лимонад!" Незважаючи на те, що вони звикли працювати буквально не покладаючи рук, Всесвіт цінує всі старання і підносить приємні сюрпризи.

Свиня

Як один із найдобріших і щедрих знаків зодіаку, Свині володіють неймовірним "імунітетом" до життєвих негараздів та невдач. Навіть якщо деякі події іноді дуже засмучують, чудово вдається зберегти в собі іскру віри в те, що все на краще. Завдяки такому оптимістичному настрою уродженці знаку здатні швидко та безболісно виходити зі складних ситуацій.

Дракон

У Драконів приголомшлива віра в себе і сміливість не боятися труднощів. Навіть із найскладнішої ситуації вони здобувають важливий урок, який сприяє зростанню та розвитку. Дивом їм вдається залучити до себе не тільки щасливі збіги, а й безліч добрих людей, які стають "прикрасою" життя.

Мавпа

Мавпи, напевно, знають, що є душею компанії. Усі навколо заздрять їхній активності та життєрадісності. Вони мають величезний потенціал, який не завжди вдається розвинути через прямоту. Намагайтеся бути дипломатичними і навчіться тримати деякі думки при собі. Це дозволить досягти ще більшого щастя, визнання і, звичайно ж, успіху.

Щури

Всі хочуть зблизитись з вами, тому що ви ніколи не боїтеся говорити правду і давати поради, які допоможуть стати кращими. Деякі люди заздрять вашому розуму та удачі. Вам не потрібно докладати зусиль для досягнення своїх цілей. Ви майстерно використовуєте свою здатність імпровізувати, а фортуна, яка завжди на вашому боці, йде по ваших стопах. Ви завжди можете розраховувати на підтримку Всесвіту та прийняти його щедрі дари.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.