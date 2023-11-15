'Місячні діти': названо знаки зодіаку, на яких найбільше впливає Місяць

Деякі люди дуже сильно відчувають фази Місяця, який чинить явний вплив на їх благополуччя. Вони можуть стати роздратованими, плаксивими, відчути втрату сил та мотивації або стати більш агресивними. Складається враження, що щось ними керує. Вони часто поводяться так, що пізніше не розуміють своїх мотивів, через що їх називають "місячними дітьми".

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Рак

Під час повні вони часто страждають від безсоння або прокидаються кілька разів за ніч. Потім їм сняться кошмари, які супроводжуються сильним почуттям тривоги. Підвищується їхня гіперчутливість. Їх легко довести до сліз. Раки можуть відчувати депресію. Тоді їхня самооцінка падає, і їм дуже потрібен хтось, хто їх підтримає.

Скорпіон

Місяць виявляє його найгірші якості. Особливо жорстоким Скорпіон стає у повню. Тоді краще триматися подалі від нього. Уродженцеві знаку доведеться розібратися зі своїми внутрішніми демонами чи перечекати. Це не найкращий час, щоб щось пояснювати чи домовлятися, він сам не свій.

Риби

Це найчутливіший знак зодіаку, і Місяць ще більше посилює це. У повню Раки перетворюються на беззахисних і розгублених людей. У цей час їм потрібно багато тепла та спокою. Їм не слід приймати важливих рішень або робити ризиковані кроки. Це їхній момент, щоб вимкнутись та відпочити.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.