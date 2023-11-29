Найкращі партнери та друзі: названо п'ять найнадійніших знаків зодіаку

Серед усіх уродженців зодіакального кола є п'ять, яких можна назвати найнадійнішими – вони є вірними друзями, партнерами та колегами. Ви справді можете розраховувати на цих людей, стверджують астрологи. Йдеться про Тельців, Раків, Дів, Терезів та Козерогів.

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Телець

Тельці відомі своєю непохитною вірністю та відданістю. З уродженцями знаку можна відчути себе, як за кам'яною стіною. Вони намагаються забезпечити близьким стабільність та підтримку. Представники цього знаку цінують чесність та тримають свої обіцянки, що робить їх відмінними друзями, діловими партнерами та колегами.

Рак

Народжені під знаком Рака мають глибоке почуття співчуття і турботи, що робить їх вірними, дбайливими, чуйними партнерами та друзями. Високий емоційний інтелект та розвинена інтуїція дозволяють їм розуміти та підтримувати тих, кого вони люблять.

Діва

Діви – прискіпливі та уважні до деталей люди. Вони мають аналітичний склад розуму і приголомшливу практичність, що гарантує їх близьким справжню підтримку. Діви також дуже старанні і завжди прагнуть досконалості. Це надійні люди не лише у особистих, а й у ділових відносинах.

Терези

Терезам важливі гармонія і справедливість. Вони прагнуть балансу у стосунках і добре справляються з конфліктами. Уродженці знаку славляться своєю чесністю та дипломатичністю, вони відмінні друзі та партнери. Терези завжди знайдуть чесне рішення і підтримають близьких у скрутну хвилину.

Козеріг

Козероги часто асоціюються з дисципліною та відповідальністю. Представники цього знаку керовані особистими амбіціями і дуже надійні. Вони присвячують себе досягненню цілей і готові докласти всіх зусиль для щастя близьких. Козерогів безперечно можна назвати надійними та відданими партнерами та друзями.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.