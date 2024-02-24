Найкращі анімаційні шедеври: топ-5 мультфільмів, які варто подивитися знову

UAportal підготував добірку найцікавіши мультфільмів з 2007 по 2010 рік. У цей період з'явилися одні з найбільш пам'ятних історій, які залишили незабутній слід у пам'яті глядачів по всьому світу.

Відео дня

"Рататуй"

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 111 хвилин

Рік виробництва: 2007

Режисер: Бред Берд

У галасливому Парижі пацюк з великими кулінарними амбіціями потрапляє під кухню відомого ресторану. Незвичайне партнерство гризуна з працівником кухні переростає у прагнення кинути виклик кулінарним кордонам Парижа. Разом їхня таємна кулінарна співпраця стає сенсацією, кидаючи виклик уявленням про те, що можливо у світі кулінарного мистецтва.

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"Вперед і вгору"

Рейтинг IMDB: 8.2

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 96 хвилин

Рік виробництва: 2009

Режисер: Піт Доктер

У цій проникливій подорожі вдівець кидає виклик земному тяжінню у своєму будинку, піднятому безліччю повітряних куль, прагнучи виконати обіцянку, дану своїй покійній дружині. Несподівано до нього приєднується завзятий молодий дослідник, і дует відкриває для себе суть справжньої пригоди та дружби у хмарах.

"ВОЛЛ-І"

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Анімація, пригоди, фантастика

Країна виробництва: США

Тривалість: 98 хвилин

Рік виробництва: 2008

Режисер: Ендрю Стентон

Покинутий земний робот для прибирання сміття вирушає у подорож через галактику із запланованими цілями, які переростають в бунтарство, коли він зустрічає розвідувальний робот, посланий на пошуки життя.

"Рапунцель: Заплутана історія"

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 100 хвилин

Рік виробництва: 2010

Режисер: Натан Грено, Байрон Говард

"Рапунцель: Заплутана історія" розповідає історію ув'язненої принцеси та бандита-втікача. Разом вони вирушають у щасливу пригоду в пошуках істини про світ і про себе. Їхні веселощі призводять до глибоких відкриттів і протистоянь.

"Панда Кунг-Фу"

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 92 хвилини

Рік виробництва: 2008

Режисер: Марк Осборн, Джон Стівенс

Несподіваний герой з'являється з-поміж найнеочікуваніших учасників фестивалю бойових мистецтв, несучи в собі вроджений нерозкритий потенціал, незважаючи на фізичну недосконалість. У царствах давнини, разом із товаришами, сповненими відваги та бойової віртуозності, він бореться зі зростаючою загрозою давнім традиціям.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про екшн-фільми, які покорили глядачів по всьому світу. Зокрема, ці фільми поклали шлях у майбутнє цього жанру.

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