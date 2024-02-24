Найкращі анімаційні шедеври: топ-5 мультфільмів, які варто подивитися знову
UAportal підготував добірку найцікавіши мультфільмів з 2007 по 2010 рік. У цей період з'явилися одні з найбільш пам'ятних історій, які залишили незабутній слід у пам'яті глядачів по всьому світу.
"Рататуй"
Рейтинг IMDB: 8.0
Жанр: Анімація, пригоди, комедія
Країна виробництва: США
Тривалість: 111 хвилин
Рік виробництва: 2007
Режисер: Бред Берд
У галасливому Парижі пацюк з великими кулінарними амбіціями потрапляє під кухню відомого ресторану. Незвичайне партнерство гризуна з працівником кухні переростає у прагнення кинути виклик кулінарним кордонам Парижа. Разом їхня таємна кулінарна співпраця стає сенсацією, кидаючи виклик уявленням про те, що можливо у світі кулінарного мистецтва.
Читайте також: Захоплюючі мультфільми, що стали класикою десятиліття
"Вперед і вгору"
Рейтинг IMDB: 8.2
Жанр: Анімація, пригоди, комедія
Країна виробництва: США
Тривалість: 96 хвилин
Рік виробництва: 2009
Режисер: Піт Доктер
У цій проникливій подорожі вдівець кидає виклик земному тяжінню у своєму будинку, піднятому безліччю повітряних куль, прагнучи виконати обіцянку, дану своїй покійній дружині. Несподівано до нього приєднується завзятий молодий дослідник, і дует відкриває для себе суть справжньої пригоди та дружби у хмарах.
"ВОЛЛ-І"
Рейтинг IMDB: 8.4
Жанр: Анімація, пригоди, фантастика
Країна виробництва: США
Тривалість: 98 хвилин
Рік виробництва: 2008
Режисер: Ендрю Стентон
Покинутий земний робот для прибирання сміття вирушає у подорож через галактику із запланованими цілями, які переростають в бунтарство, коли він зустрічає розвідувальний робот, посланий на пошуки життя.
"Рапунцель: Заплутана історія"
Рейтинг IMDB: 7.7
Жанр: Анімація, пригоди, комедія
Країна виробництва: США
Тривалість: 100 хвилин
Рік виробництва: 2010
Режисер: Натан Грено, Байрон Говард
"Рапунцель: Заплутана історія" розповідає історію ув'язненої принцеси та бандита-втікача. Разом вони вирушають у щасливу пригоду в пошуках істини про світ і про себе. Їхні веселощі призводять до глибоких відкриттів і протистоянь.
"Панда Кунг-Фу"
Рейтинг IMDB: 7.6
Жанр: Анімація, пригоди, комедія
Країна виробництва: США
Тривалість: 92 хвилини
Рік виробництва: 2008
Режисер: Марк Осборн, Джон Стівенс
Несподіваний герой з'являється з-поміж найнеочікуваніших учасників фестивалю бойових мистецтв, несучи в собі вроджений нерозкритий потенціал, незважаючи на фізичну недосконалість. У царствах давнини, разом із товаришами, сповненими відваги та бойової віртуозності, він бореться зі зростаючою загрозою давнім традиціям.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про екшн-фільми, які покорили глядачів по всьому світу. Зокрема, ці фільми поклали шлях у майбутнє цього жанру.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !