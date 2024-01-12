Краще їх не злити! Названо найагресивніші знаки зодіаку

Болючі ревнощі, нездатність контролювати емоції та агресія – це типові риси трьох уродженців зодіакального кола, що можуть суттєво зіпсувати стосунки з оточуючими. За словами астрологів, найагресивнішими серед усіх знаків зодіаку є Близнюки та Козероги.

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Таким людям важко прийняти, що не все йде бути так, як вони хочуть. Більше того, вони є надзвичайно чутливими до себе, і агресія часто є для них своєрідним захисним механізмом, мета якого – приховати слабкості, страхи чи розчарування. Але це не все. Агресивні знаки зодіаку часто мають труднощі у підтримці здорових міжособистісних відносин, що впливає на їх самопочуття та якість життя.

Близнюки

Люди цього знаку зодіаку часто мають проблеми з контролем своїх емоцій. На вигляд вони доброзичливі та чуйні, але коли щось йде не так, вони можуть стати справжніми тиранами, з якими життя перетворюється на кошмар. Їм складно зрозуміти, що хтось може мати інше бачення чи потреби. Коли вони почуваються обмеженими чи ображеними, можуть реагувати агресією, прагнучи відновити свою незалежність.

Козоріг

Вибуховий характер Козорога робить його дуже агресивним. Токсичність уродженців знаку у поєднанні з браком чутливості може завдати величезної шкоди психіці близьких людей. Козоріг відчуває хворобливу потребу контролювати інших. Коли він втрачає контроль над чимось або щось виходить з його контролю, він стає дуже агресивним і йому важко контролювати свої емоції.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.