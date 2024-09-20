Брешуть і маніпулюють: названо найтоксичніших чоловіків за знаком зодіаку

Деякі чоловіки найбільш схильні до токсичної поведінки – вони брешуть, маніпулюють та приховують свої справжні наміри. Стосунки з ними складні, болючі і часом залишають сліди на роки! За словами астрологів, йдеться про Раків, Дів, Терезів, Левів, Овнів та Риб.

Рак

Раки – затяті брехуни та маніпулятори, які заводять романи на стороні навіть у шлюбі. Якщо уродженців знаку викриють в обмані, заперечуватимуть правду до кінця. Вони нізащо не визнають своєї провини.

Діва

Діви дуже вимогливі та самозакохані. Вони постійно диктуватимуть своїй другій половинці, як вона має виглядати і що робити. Уродженці знаку завжди знайдуть привід для невдоволення, адже бачать лише недоліки.

Терези

Терези не можуть підтримувати стабільних стосунків, адже хочуть, щоб їхня друга половинка була другом, партнером, коханкою, домробітницею тощо, але не можуть дати нічого натомість. Уродженці знаку бояться обов'язків – слово весілля діє на них, як ганчірка на бика.

Лев

Левам дуже важко вийти із зони комфорту. Будь-які серйозні рішення та заяви вони зазвичай відкладають. Більше того, вони хочуть, щоб їх партнерка постійно ними захоплювалася, але самі можуть шукати розваг на стороні.

Овен

Чоловіки-Овни ніколи не виростуть – вони шукають жінку, яка допомагатиме їм у всьому та вирішуватиме замість них проблеми. Крім того, їм важко зберігати вірність. Зважуючись на стосунки з Овнами, готуйтеся до марафону брехні та інтриг.

Риби

Риби самі не знають чого хочуть від життя. Навіть вступаючи у стосунки, вони до кінця не впевнені, що їм потрібні. Вони можуть зникнути на довгий час, а потім повернутися, навіть нічого не пояснюючи. "Гойдалки" з ними не припиняться ніколи.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.