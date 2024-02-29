Lenovo M20 5G: що відомо та коли очікувати

Компанія Lenovo здивувала споживачів анонсом свого новітнього планшета M20 5G. UAportal розповів про його цікаві особливості.

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Що відомо

Lenovo M20 5G оснащений 10,4-дюймовим РК-дисплеєм з чіткою роздільною здатністю 2K і яскравістю 280 ніт. Під капотом знаходиться восьмиядерний 6-нанометровий процесор MediaTek Kompanio 900T. Разом з 6/8/12 ГБ оперативної пам'яті та до 512 ГБ пам'яті для зберігання даних, цей планшет готовий забезпечити безперебійну та ефективну роботу користувача.

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Акумулятор

Однією з визначних особливостей M20 5G є його велика ємність акумулятора. Завдяки ємності 7200 мАг користувачі можуть розраховувати на тривале використання без необхідності постійної підзарядки.

Камера та зв'язок

Крім того, планшет оснащений основною камерою на 13 Мп + 8 Мп для створення приголомшливих фотографій, а також чотирма динаміками для покращення якості звуку. Крім того, цей планшет підтримує зв'язок 5G та WiFi 5 для безперебійного та швидкого доступу до Інтернету.

Ціна

Що стосується доступності та ціни, Lenovo M20 5G наразі можна придбати в Китаї. Планшет поставляється за ціною від 338 доларів, безсумнівно, привертаючи увагу поєднанням вражаючих технічних характеристик. На жаль, про його доступність в інших регіонах поки що не повідомляється.

Нагадаємо, ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

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