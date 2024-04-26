Ламінування та нарощування вій: ключові відмінності, які слід враховувати

UAportal дізнався про основні фактори, які слід враховувати при порівнянні ламінування та нарощування вій. Обираючи між цими двома процедурами, важливо розуміти основні відмінності.

Вартість

Ламінування вій, як правило, більш доступне за ціною, що робить його бюджетним варіантом для більшості людей. У випадку з нарощеними віями, їхня початкова вартість вища, і кожні кілька тижнів потрібно відвідувати майстра, що збільшує загальну суму витрат.

Витрати часу

Ламінування вій є швидшим процесом і триває лише 30-45 хвилин. Тоді як нарощування може зайняти до двох годин.

Результат процедури

Ламінування вій надає віям більш природного вигляду, забезпечуючи підйом і підкручування, що робить їх довшими і густішими. Нарощування вій пропонує більш помітний ефект, з довшими і об'ємнішими віями.

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Довговічність

Ламінування вій зазвичай тримається 6-8 тижнів до того, як знадобиться підфарбовування. Тоді як нарощені вії потребують догляду кожні 2-3 тижні.

Безпека для очей

Як ламінування, так і нарощування вій вимагає обережного нанесення, щоб уникнути пошкодження натуральних вій. Щоб мінімізувати ризик негативних наслідків, важливо переконатися, що процедуру виконує кваліфікований і досвідчений фахівець.

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