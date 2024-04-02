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Мейкап за 5 хвилин: як зробити макіяж всього обличчя за допомогою одного продукту

Ціхоцька Марія

Мейкап за 5 хвилин: як зробити макіяж всього обличчя за допомогою одного продукту

Забудьте про чіткий контуринг! У моді - м'якість, природність та самовираження. Спробуйте монохромний макіяж, використовуючи лише один засіб, який точно є у вашій косметичці - блиск для губ у нюдовому відтінку, що відповідає вашому тону шкіри. Про це пише Elle.

Цей лайфхак неймовірно спростить вашу рутину краси:

  1. Нанесіть трохи блиску на повіки. Додайте крапельку на нижню лінію вій. Ретельно розтушуйте за допомогою пензлика для тіней, створюючи ефект димчастості.
  2. Проведіть лінію під вилицями. Розтушуйте, щоб отримати мерехтливий рум'янець і свіжість.
  3. Нанесіть блиск на губи.

Результат: легкий монохромний макіяж, що підкреслить вашу красу, надасть свіжості та сяйва.

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Порада:

  • При виборі блиску для губ зверніть увагу на тип шкіри. Матові помади можуть підкреслити зморшки, тому краще обирати блиск, олію або помаду з зволожуючим ефектом.

Нагадаємо, ми вже писали, як підготувати обличчя до макіяжу.

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