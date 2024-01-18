Культова фігура в акторському світі: 5 дивовижних фактів про Брайана Кренстона

Брайан Кренстон, відомий за роллю Волтера Вайта у серіалі "Пуститися берега", став культовою фігурою в акторському світі. Сам Ентоні Гопкінс високо оцінив гру Кренстона, вважаючи її найкращою акторською роботою, яку він коли-небудь бачив. Але окрім його видатних досягнень, UAportal розповість про кілька дивовижних фактів про актора.

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Вплив мильних опер

Вирісши в Південній Каліфорнії, з батьками, які займалися акторською майстерністю, Кренстон був близьким до світу перформансу. У юному віці він протягом двох років з'являвся в денній мильній опері "Кохання". Цей досвід не лише допоміг сформувати його акторські навички, але й навчив його лити сльози за командою під час емоційних сцен.

Зіткнення з Чарльзом Менсоном

У дитинстві Кренстон зіткнувся з одним із найвідоміших серійних убивць в історії. У віці 10 років мати висадила його на ранчо Спан, відомому місці зйомок фільмів, де мешкав Чарльз Менсон та його послідовники. Проїжджаючи верхи на коні, Кренстон помітив Менсона, який здавався абсолютно відстороненим з його чорними і порожніми очима.

Режисерські таланти

Окрім своєї діяльності перед камерою, Кренстон також демонструє свої творчі здібності за її межами. У 1999 році він написав сценарій, виступив режисером і зіграв головну роль у драматичному фільмі "Останній шанс". Крім того, Кренстон брався за режисуру різних телевізійних серіалів, зокрема таких, як "Пуститися берега", "Малкольм у центрі уваги" і навіть епізод серіалу "Офіс" під назвою "Робочий автобус", де співробітники Dunder Mifflin долають труднощі, пов'язані з роботою в автобусі, що рухається.

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Шкала оцінки проєкту Кренстона

Після шаленого успіху "Пуститися берега", Кренстон зіткнувся з великою кількістю акторських пропозицій. Щоб приймати обґрунтовані рішення про те, які ролі брати, він розробив систематичний підхід, який отримав назву "Шкала оцінки проєктів Кренстона". Цей метод присвоював числові значення таким факторам, як режисер, сценарій, історія, акторський склад і роль.

Кожен елемент мав власну вагу, при цьому особлива увага приділялася захопливій історії. Якщо загальна сума балів становила 17 або більше, Кренстон розглядав можливість взятися за роль.

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