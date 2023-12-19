Має не лише українське коріння: Факти про Леонардо Ді Капріо

Леонардо Ді Капріо, безперечно, є кумиром мільйонів, і сама його присутність у безлічі фільмів свідчить про прагнення режисерів та продюсерів створити незабутню картину, часто без обмежень у бюджеті. UAportal підготував декілька цікавих фактів про цього неперевершеного актора.

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Різноманітний родовід

Окрім своєї незаперечної слави, Леонардо Ді Капріо має українське коріння. Більше того, його родовід охоплює німецьку, італійську та американську лінії, створюючи динамічну суміш культурних впливів.

Музична майстерність

Окрім акторських здібностей, Ді Капріо також володіє музичними талантами, демонструючи своє вміння граціозно грати на органі. Орган визнаний одним з найскладніших інструментів, і оволодіння його складними функціями є досягненням, на яке не кожен може претендувати.

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Стрибки з парашутом і аерофобія

Під час стрибка з парашутом стався несподіваний поворот подій, коли основний парашут Леонардо Ді Капріо не розкрився належним чином. Цей жахливий досвід сприяв розвитку аерофобії – страху літати. Ді Капріо відкрито зізнається, що досі відчуває тривогу під час польотів.

Символічний подарунок з "Титаніка"

Під час зйомок культового фільму "Титанік" Ді Капріо подарував своїй партнерці по фільму Кейт Вінслет символічний подарунок. Він подарував їй каблучку, яку вона берегла з тих пір, з таємничим написом, викарбуваним на її внутрішній стороні. Таємниче значення залишається відомим лише Ді Капріо та Вінслет.

Філантропічна діяльність

Протягом своєї блискучої кар'єри щедрість Леонардо Ді Капріо виходила за межі срібного екрана. Він зробив значні благодійні внески на загальну суму в десятки мільйонів доларів, приділяючи особливу увагу справам, пов'язаним із захистом і збереженням навколишнього середовища.

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