Хто обманщик, а хто чесний у всьому? Як ставляться до брехні різні знаки зодіаку

Брехня іноді допомагає досягти бажаного, але питанням залишається ціна та втрата довіри. Астрологи стверджують, що знаки зодіаку використовують різні прийоми на шляху до мети, але не всі терплять обман. Читайте детальніше!

Відео дня

Овен

Овен – справжній детектор брехні. Він одразу помічає, коли хтось намагається його обдурити. Сам бреше дуже рідко. Якщо йому щось не подобається, стиль мови стає більш наполегливим.

Телець

Телець заслуговує на довіру і чекає того ж від інших. Якщо він викриє когось на брехні, то легко йому цього не пробачить. Любить чесність, особливо у стосунках.

Близнята

Близнята легко знаходять пояснення кожній ситуації. Вони не звертають особливої уваги на те, чи хтось їм бреше, та й самі з задоволенням обдурять.

Рак

Рак – один із найкращих слухачів серед знаків зодіаку. Ви завжди можете розраховувати на його добре слово. Він не любить брехати і тим більше не маніпулюватиме. Має дуже гарну інтуїцію, тому Рак легко впливає на інших.

Лев

Лев ненавидить, коли йому брешуть, і дуже ображається. Він вважає це ударом нижче пояса і може припинити стосунки.

Діва

Діва, як і Овен, – детектор брехні. Вона може здогадатися, коли щось не так, бо її мислення є дуже логічним. Діва помічає кожну дрібницю, але сама не бреше, їй можна довіряти.

Терези

Терези не люблять конфліктних ситуацій. Зазвичай вони прагнуть згоди, але не за всяку ціну. Уродженці знаку зовсім не терплять брехні та цінують чесність. Якщо вони припускаються помилки, мовчать. Терези вважають за краще приховувати той факт, що сталося щось погане.

Скорпіон

Скорпіон – справжній Шерлок Холмс. Для нього немає секретів, він помічає все. Його проникливі здібності сприяють цьому. Скорпіон сам не бреше.

Стрілець

Стрілець сповнений оптимізму і любить додавати фарби. Більше того, він здатний передати все так, що йому одразу повіриш. Він може це використати. У ньому немає злості, Стрілець просто у всьому бачить пригоди. Однак він сам не помічає, коли йому брешуть.

Козоріг

Ще один "детектив", від якого нічого неможливо приховати, – Козеріг. Його високе почуття відповідальності не дозволяє йому брехати. Якщо з ним це станеться і хтось це помітить, він одразу скаже правду. Його спосіб мислення настільки складний, що може визначити, коли хтось говорить неправду.

Водолій

Водолій творчий та інноваційний. Часто трапляється, що він каже щось, чого ніколи не було, дуже правдоподібним чином. Це дозволяє йому легко обдурити оточуючих. Навіть тих, хто вважає, що може розпізнати брехню.

Риби

Є два типи Риб: вічні мрійники та інтуїтивники. Перший не помічає, коли йому брешуть. Плюс йому все одно. Другий тип удосконалив свої когнітивні здібності та чудово здатний бачити кожного наскрізь.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.