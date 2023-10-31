Хто може розбагатіти, а кому загрожують втрати? Фінансовий гороскоп на листопад

Фінансовий гороскоп на листопад 2023 року ясно вказує, що буде в найближчому майбутньому. Виявляється, на декого чекають великі проблеми з грошима в той час, як інші можуть розбагатіти. Читайте детальніше!

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Овен

Овен плануватиме велику покупку, на яку давно збирав гроші. На жаль, на нього чекає розчарування, оскільки реалізація планів розтягнеться в часі: відчуття вау-ефекту не буде

Телець

Телець відчує себе ошуканим, бо обіцянки про підвищення та збільшення окладу виявляться порожніми словами. Це змусить його розпочати шукати нову роботу.

Близнюки

Близнюки матимуть багато незапланованих витрат, але, на щастя, їм не доведеться покривати їх усі зі своєї кишені. До кінця листопада вони відчують втому від постійної біганини

Рак

Рак взагалі не морочитиметься фінансовими питаннями, адже його думки завжди будуть з коханою людиною. Однак у середині листопада він відчує раптовий порив і вирушить за покупками з наміром зробити приємний сюрприз.

Лев

Лев спробує покращити свій добробут за допомогою шопінгу, що ляже величезним навантаженням на його бюджет. Будуть й інші витрати, а це означає, що наприкінці листопада він не зможе дозволити собі нічого зайвого. Зірки радять не робити імпульсивних покупок.

Діва

Діви підходитимуть до втрати фінансів обережно і навіть затягуватимуть пояс. Тільки коли вдасться створити фінансову подушку, вони перестануть турбуватися про майбутнє. Зірки вказують, що така ситуація триватиме щонайменше до весни.

Терези

Терези можуть розраховувати на особливу прихильність долі, адже в їхніх руках виявиться чимала сума. Якщо вони не спустять усі гроші в одну мить, то кінець місяця буде виключно приємним.

Скорпіон

Скорпіон буде сповнений надій на великий прибуток, але доля деякий час триматиме його у напрузі, оскільки виникнуть затримки. Обіцяна сума з'явиться на його рахунку лише у грудні.

Стрілець

Стрілець зрозуміє, що помилився з вибором роботи, і зміна сфери діяльності призведе до збільшення заробітку. Він має набратися терпіння та добре все спланувати, адже процес змін не буде коротким.

Козеріг

Козерогу буде над чим подумати, адже у першій половині листопада він отримає вигідну пропозицію. Однак це спричинить радикальні зміни і переверне життя з ніг на голову. Перш ніж ухвалити рішення, йому слід порадитись з близькими.

Водолій

Водолій сумуватиме, бо він давно планував витратити гроші на себе. На жаль, коли він нарешті знайде для цього час, покупки не виправдають очікувань. Замість того, щоб піддаватися негативним емоціям, займіться медитацією або вирушайте на прогулянку.

Риби

Риби отримають унікальний подарунок від долі, до їхньої кишені потрапить приємна сума грошей. Проте замість насолоджуватися додатковими фінансовими вливаннями, Риби думатимуть, на що їх витратити. Зірки вказують, що у певних ситуаціях варто діяти швидко.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.