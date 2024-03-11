Конфліктів не уникнути: названо найгірших свекрух за знаком зодіаку

Дата народження людини дуже впливає на її характер і побудову взаємовідносин з іншими. За словами астрологів, найгіршими свекрухами за знаком зодіаку можна сміливо назвати Дів, Раків, Левів та Риб. Ось у чому причина!

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Діва

І діти, та інші члени сім'ї знають, наскільки сильним конкурентом може бути ідеальна Діва. Вона вимагає найвищих стандартів не лише від себе, а й від своїх близьких. Цей критичний погляд може супроводжувати невістку щокроку.

Рак

У Раків дві сторони – або надзвичайно чутлива і дбайлива, або, якщо знак приймає несприятливий варіант, власницька. Свекрухам-Ракам може бути дуже важко дозволити своїм дітям залишити гніздо. Вони повинні навчитися проявляти ніжність, не замикаючи дорослу дитину в золоту клітку.

Лев

Хоча жінки-Леви зазвичай чудові як матері, вони можуть мати великі проблеми з контактами з партнерами дітей. Їхні доглянуті і розпещені діти завжди заслуговують "на когось краще".

Риби

Ви не зможете обдурити Риб – навіть не намагайтеся. Зазвичай наділена великою інтуїцією, свекруха розкусить навіть найменшу брехню, а спроби вислужитись перед сім'єю нічого не дадуть. Чи хочете ви жити з нею у мирі? Будьте чесні і покажіть добре серце – це водний знак, який найвище цінує емоційну близькість та відкритість.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.