Кого чекає справжнє кохання, а кому розіб'ють серце? Гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку

У листопаді 2023 року деякі знаки зодіаку можуть розраховувати на стрілу Купідона, а іншим можуть розбити серце. Скорпіони, Козероги та Водолії, напевно, відчують, що їхні серця тепер б'ються швидше. Читайте детальніше!

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Овен (21.03-19.04)

Овен буде емоційним, він відпустить усі свої страхи та відкриється почуттям. Самотні уродженці знаку можуть знайти кохання, а ті, хто парі, повернути пристрасть у стосунки.

Телець (20.04-20.05)

Тельцю зараз не до романтики, бо нещодавно хтось його дуже образив. Йому варто задуматися про себе та навчитися жити по-новому. Листопад для нього перехідний місяць.

Близнюки (21.05-20.06)

Різдвяну атмосферу Близнюки відчують уже в листопаді, що лише посилить їхню потребу в романтиці. Це гарний час для них, щоб подбати про свої стосунки та почуття. Уродженці знаку можуть бути впевнені, що їхнє серце тепер битиметься швидше, якщо вони просто зроблять перший крок.

Рак (21.06-22.07)

Рак зосередиться на турботі про дім. Незалежно від того, у стосунках він чи ні, найважливішим для нього буде турбота про середовище, в якому він почуватиметься комфортно. А це йому потрібно, щоб узагалі почати думати про романтику.

Лев (23.07-22.08)

Лев буде нерішучим протягом усього місяця. Осінь для нього несприятлива в емоційному плані. Йому слід подбати про свій душевний комфорт і подумати про те, чого він справді хоче. Тоді йому буде легше ухвалювати рішення.

Діва (23.08-22.09)

Діві слід перестати метатися. Настав час нарешті заспокоїтись і замислитись про стабілізацію. Це піде на користь. Досить ганятися за випадковими романами, які не впливають позитивно на життя.

Терези (23.09-22.10)

Терезам необхідно зосередитися на собі та своїх потребах. Настав час подумати про любов до себе, перш ніж ви почнете зосереджуватись на своїх стосунках з іншими. Без цього буде складно щось побудувати

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Скорпіон зрозуміє, що тепер може все. Світ дійсно відкритий для нього, але тільки від нього залежить, як він це використає. Він має шанс справити на когось гарне враження. Варто проявити добре серце та чуйність.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Стрільцям, що у парі, друга половинка зробить приємний сюрприз. Варто довіритися партнеру та дозволити подбати про себе. Уродженцям знаку слід відпочити від повсякденної рутини. Ті, хто самотні, можуть зустріти когось особливого.

Козеріг (22.12-19.01)

Козеріг відчує, що доля прихильна до нього. Він отримає величезну можливість від зірок і від нього залежить, чи скористається він нею. Для цього йому необхідно набратися терпіння, не робити поспішних висновків і набратися сміливості.

Водолій (20.01-18.02)

Водолій відчує позитивні вібрації через довгий час, коли його почуття були "заморожені". Зараз саме час подбати про свої стосунки чи знайти другу половину.

Риби (19.02-20.03)

Риби будуть мрійливими, що сприяє їхній емоційності. Тому настав час подумати про те, що для них краще. Якщо вони зрозуміють це зараз, їм набагато легше буде правильно висловити свої почуття. Риби у стосунках також повинні думати насамперед про себе.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.