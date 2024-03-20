Коли садити картоплю за місячним календарем у 2024 році

Картопля – культура, яка процвітає на родючому ґрунті та при належному догляді, вимагає посадки у сприятливий день для отримання щедрого врожаю. UAportal дізнався, що перед тим, як розглянути ідеальні дати для посадки, необхідно виконати кілька важливих кроків.

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Приблизно за місяць до посадки ретельно відберіть здорові бульби середнього розміру з вашого погреба. Вони стануть посадковим матеріалом. Перенесіть картоплю в тепле і світле приміщення з температурою 14-16 градусів вдень і не нижче 6 градусів вночі. У цьому приміщенні забезпечте достатню вологість і розкладіть бульби в ящики, щоб вони були добре освітлені.

Правильне пророщування картоплі при світлі призведе до появи невеликих, але міцних паростків розміром 1-2 см, доповнених крихітними листочками. Після висадки їхня коренева система швидко розвинеться.

Фахівці радять висаджувати картоплю, коли середньодобова температура сягає 8-10 градусів протягом кількох днів поспіль, а ґрунт прогрівся на глибину не менше 10-12 см. Обирайте для культури добре освітлену ділянку. Оптимальними попередниками для картоплі є озимі зернові, гарбуз, капуста, бобові, олійна редька, ріпак, гірчиця.

На думку астрологів, найкращий час для посадки картоплі – на спадаючій фазі Місяця або наприкінці його зростаючої фази. Крім того, посадка найбільш сприятлива, коли Місяць знаходиться в таких земних знаках, як Діва, Телець і Козоріг. Водні знаки, такі як Скорпіон, Рак і Риби, також вважаються сприятливими.

Плануєте садити картоплю в квітні, травні або червні? Ось рекомендовані дати:

Квітень: 1-3, 6-7, 10-11, 19-21, 29-30

Травень: 3-4, 7, 11-13, 26-27, 30-31

Червень: 3-4, 17-19, 22-23, 26-27

Після посадки важливим є правильний полив і підживлення. Спочатку паростки отримують поживні речовини з самих бульб. Однак через 2-3 тижні рекомендується почати перший етап підживлення і поливу. Ось рекомендовані дати на 2024 рік:

Квітень: 1-3, 6-7, 10-11, 14-15, 19-20, 24-25, 29-30

Травень: 3-4, 7-8, 11-13, 16-18, 21-22, 26-27, 30-31

Червень: 3-4, 8-9, 12-14, 17-19, 22-23, 26-27

Липень: 1-2, 5-6, 10-11, 15-16, 19-21, 24-25, 28-29

Серпень: 1-3, 6-8, 11-13, 16-17, 20-21, 24-25, 29-30

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Захист від шкідників, зокрема від колорадського жука, можна починати ще до посадки. Найбільш ефективними вважаються обробки під час повного місяця і коли місяць знаходиться в певних знаках, таких як Овен, Лев, Стрілець, Скорпіон, Близнюки і Водолій. Для боротьби з ґрунтовими шкідниками найкраще підходить спадний Місяць у Тельці, Діві та Козорогу. Ось рекомендовані дати для обробки від шкідників:

Квітень: 1-5, 8-9, 12-13, 16-18, 24-30

Травень: 1-2, 5-10, 14-15, 21-29

Червень: 1-7, 10-11, 17-25, 28-30

Липень: 1-4, 7-9, 15-23, 26-31

Серпень: 4-5, 11-19, 22-28, 31

Для картоплі необхідно робити підгортання, розпушування та прополювання. Перше підгортання має відбутися, коли кущі картоплі досягнуть висоти 15-20 см, а друге підгортання – через 2-3 тижні. Розглянемо ці дати у 2024 році для виконання цих завдань:

Травень: 1-2, 5-13, 16-20, 23-29

Червень: 1-9, 12-16, 20-25, 28-30

Липень: 1-6, 10-14, 15-23, 26-31

Серпень: 1-10, 14-20, 22-30

Для завершального етапу, збирання картоплі, дочекайтеся спадаючого Місяця, коли він перебуватиме в знаках Овна, Лева, Стрільця, Тельця, Козорога, Близнюків, Терезів або Водолія:

Липень: 1-4, 17-23, 26-31

Серпень: 4-5, 22-28, 31

Вересень: 1, 10-16, 19-24, 27-29

Не забувайте враховувати погодні умови, сорт і стан рослин при виборі термінів посадки, прополки, поливу та збирання урожаю.

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