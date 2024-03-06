Як збільшити врожайність цибулі: городники назвали чотири рослини,які варто посадити поряд

Якщо ви прагнете зібрати рекордний врожай цибулі цього року, варто створити гармонійне оточення на грядці, висадивши поруч певні овочі та квіти. Ці сусіди-рослини допоможуть збагатити ґрунт необхідними поживними речовинами, а їхній аромат відлякуватиме шкідників, таких як мухи, миші, слимаки та кроти, від вашої цибулі. Таке добросусідське співіснування, безсумнівно, сприятиме збільшенню врожайності цієї городньої культури. Пропонуємо ознайомитися з переліком рослин, які найкраще висаджувати поруч з цибулею для потроєння її врожаю. Про це пише ТСН.

Відео дня

Читайте також: Цибуля завжди родитиме: три важливі секрети догляду за рослиною від городників

Найкращі сусіди цибулі для рекордного врожаю:

Календула. Досвідчені городники рекомендують саджати цю квітку поряд з цибулею. Її запах ефективно відлякує шкідників, зокрема цибулеву муху. Чорнобривці. Подібно до календули, чорнобривці також відганяють своїм різким ароматом мух, слимаків, кротів і мишей, захищаючи ваш урожай. Петрушка. Ця рослина є ідеальним сусідом для цибулі, покращуючи її смак, зміцнюючи коріння та збагачуючи ґрунт корисними речовинами. Крім того, вона теж допомагає відлякувати шкідників. Редис. Яскравий аромат цього овочу ефективно відлякує цибулевих мух, слимаків, кротів та мишей від грядки з цибулею. Редис також покращує якість ґрунту й насичує його киснем, позитивно впливаючи на врожайність цибулі.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити, аби цибуля не почала швидко гнити.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!