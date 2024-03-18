Коли і як садити зелень у відкритому ґрунті: поради експертів

Посадка зелені у вашому саду має безліч переваг. Вона швидко росте, не вимагає особливого догляду, і нею можна насолоджуватися цілий рік. UAportal розповів, як посадити зелень у відкритому ґрунті, щоб максимізувати її зростання і корисність.

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Петрушка

Перед посадкою насіння петрушки замочіть його у воді на 2-3 дні. Висаджуйте його невеликими купками, забезпечуючи мінімальну відстань 15 см між кожним кущиком. Помістіть кілька насінин у підготовлену лунку і поступово зменшуйте кількість води, коли петрушка проросте.

Кріп

Кріп процвітає в прохолодну погоду, тому ідеально висаджувати його якомога раніше. Садіть кущі кропу на відстані 10 см один від одного в рядках і між рядами. Висійте насіння на 1,5 см вглиб. Через місяць ви зможете збирати зелень, не чекаючи, поки з'являться парасольки для засолювання.

Щавель

Щавель – багаторічна рослина, яку можна сіяти з різними інтервалами протягом року - ранньою весною, у червні-липні та жовтні-листопаді. Висаджуйте насіння на глибину до 2 см. У травні вже можна починати збирати зелене листя.

Базилік

Базилік найкраще вирощувати з розсади. Висійте розсаду в квітні для отримання раннього врожаю або безпосередньо на постійне місце в травні. Відстань між кущами повинна становити приблизно 30 см. Збирати базилік можна починати в липні і продовжувати до вересня.

Шпинат

Шпинат – витривала рослина, яку можна висівати в непрогрітий ґрунт. Сійте насіння на глибину 2-3 см з інтервалами 5-10 см. Приблизно через чотири тижні після посіву можна починати збирати врожай шпинату.

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Рукола

Рукола просто необхідна, якщо ви любите середземноморську кухню. Посійте насіння руколи у відкритий ґрунт у квітні або почніть з розсади на початку березня і перенесіть її в ґрунт у квітні. Відстань між кущами має становити 10 см, а між рядами – 30 см. Слідкуйте за тим, щоб ґрунт залишався злегка вологим, особливо в спекотні місяці, коли може знадобитися щоденний полив.

Коріандр і кінза

Коріандр і кінза – ароматичні рослини, які можуть розмножуватися самосівом. Висійте насіння на глибину 1 см, з відстанню 10 см між кущами і 20 см між рядами. Починаючи з липня, можна починати збирати врожай і продовжувати до вересня.

Фенхель

Фенхель потребує тепла, вологи та світла у великій кількості. Ви можете вирощувати його з насіння або розсади, висаджуючи і збираючи врожай кожні три тижні. Висівайте насіння на 2 см вглиб, з відстанню між рядами 60 см. Збирайте зелень після її дозрівання, а качани вагою 250 г і більше – через три місяці.

Орегано і майоран

Орегано і майоран популярні завдяки своєму аромату в м'ясних стравах і маринадах. Висівайте насіння після того, як ґрунт прогріється, або почніть з розсади на початку травня. Садіть насіння на глибину 0,5-1 см з інтервалом 20 см. Збирайте листя через 30-40 днів після появи сходів.

Естрагон

Естрагон – багаторічна рослина, яка потребує мінімального догляду. Висаджуйте один-два кущі з травня по жовтень. Висівайте насіння безпосередньо в ґрунт з відстанню між кущами 30 см. Перші гілочки можна збирати вже через два місяці після сходів протягом червня-жовтня.

Меліса

Меліса – це легка багаторічна рослина, яка легко сіється. Висаджуйте насіння в травні з відстанню 30 см в ряду і 60 см між рядами. У перший рік збирайте врожай через два місяці після появи сходів. У наступні роки урожай можна збирати з червня по жовтень.

М'ята садова

Холодостійка садова м'ята швидко росте навесні. Висаджуйте насіння у лунки глибиною 20 см з квітня по червень, дотримуючись відстані 60 см між ними. Очікуйте сходів протягом 1-2 тижнів, а приблизно через два місяці можна починати збирати листя м'яти.

Листова гірчиця

Листова гірчиця морозостійка, тому висівайте її, як тільки зійде сніг. Прорідіть молоді паростки, щоб відстань між стеблами становила 5-10 см. Збирайте гірчицю протягом трьох тижнів, як тільки вона дозріє.

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