Як посадити айстри на розсаду з насіння: поради досвідчених квітникарів
Айстри – чудові квіти, які прикрасять будь-яку ділянку. Їх можна виростити з насіння, дотримуючись кількох нескладних порад. Завдяки правильному догляду ваші айстри будуть радувати вас красою протягом усього літа.
Дотримуючись цих простих порад з сайту noviydoctor, ви зможете виростити з насіння міцну розсаду айстр, яка порадує вас пишним цвітінням.
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Вибір насіння:
- Вибирайте свіже насіння від відомого виробника.
- Купуйте насіння в спеціалізованих магазинах або перевірених інтернет-магазинах.
Грунт:
- Використовуйте легкий та добре дренований грунт.
- Можна купити готову суміш для розсади або приготувати її самостійно, змішавши дрібний перегній з перлітом або кокосовим волокном.
Посів:
- Зробіть у ґрунті невеликі отвори глибиною 1-2 см.
- Покладіть по одному насінню в кожну ямку, присипте тонким шаром ґрунту і злегка зволожте.
- Накрийте контейнер плівкою або склом до появи сходів.
Проростання:
- Поставте контейнер у тепле й освітлене місце, але не під прямі сонячні промені.
- Оптимальна температура для проростання – 18-21°C.
- Регулярно зволожуйте ґрунт, не допускаючи його пересихання або перезволоження.
Після сходів:
- Забезпечте розсаді достатньо світла.
- Поступово знижуйте температуру і збільшуйте вологість повітря.
- Після появи 2-3 справжніх листків розсадіть рослини в окремі горщики або на грядку.
Додаткові поради:
- Для кращого проростання насіння можна замочити їх у теплій воді на кілька годин перед посівом.
- Після пікірування прищипуйте верхівки розсади, щоб стимулювати кущіння.
- Регулярно поливайте айстри, але не переливайте.
- Підгодовуйте айстри комплексними добривами 2-3 рази за сезон.
- Видаляйте зів'ялі квіти, щоб стимулювати цвітіння.
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