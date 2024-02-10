Ключовий час – з лютого по квітень: астрологи назвали 'магічні' дати у 2024 році

Зустріч Хірона з Вузлом Долі 11 лютого – одна з найзначніших астрологічних подій 2024 року. Енергетика цього явища пов'язана з потужним зціленням, яке принесе мир, започаткує чудеса і несподівані зміни. Воно пробудить пристрасть, розкриє потенціал та прокладе нові шляхи розвитку. Проте це не єдина "магічна дата".

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Коли Хірон та Північний Вузол вирівняються в Овні, настане переломний момент. Те, що не працює у довгостроковій перспективі, має закінчитися назавжди. Багато хто зрозуміє, що не може продовжувати йти нинішнім шляхом, і потрібно підкоритися можливостям, які незабаром піднесе Всесвіт.

Щоб зрозуміти енергетику астероїда Хірон, потрібно знати його давнє значення. Міф говорить, що Хірон, один із кентаврів, був кинутий при народженні. Він був небажаним, але через хворобливу рану самотності перетворився на мудреця. Рани Хірона відкрили йому шлях, щоб стати знахарем, учителем, ясновидцем і філософом. Його космічна енергія має здатність перетворювати біль на джерело сили. Проте йдеться не про досягнення досконалості через зцілення, а про прийняття того, що сталося. Негативні уроки формують душу.

11 лютого: Хірон з'єднується з Північним вузлом в Овні

Це день, коли розпочнеться трансформація. Ми можемо пережити чудові зцілення у своєму житті або побачити зміни у глобальному масштабі. Оскільки цей транзит відбудеться в Овні, його сила буде сповненою пристрастю. Овен – перший знак зодіаку, тож будьте готові до нових починань. Що б не сталося, це відкриє для вас шлях у зовсім новий розділ життя.

13 лютого: Місяць з'єднується з Хіроном та Північним вузлом

Емоції розпаляться, коли Місяць посилить цей транзит своєю енергією. Цього дня ви відкриєте нові способи впоратися зі своїми травмами. Перешкода, яку ви не змогли подолати, зникне з вашого поля зору.

6 квітня: Сонячне затемнення в Овні

Це затемнення запам'ятається надовго, адже посилить енергії Хірона та Північного Вузла, ініціюючи завершення та новий початок. Приготуйтеся вступити на шлях, яким ви ще не йшли. Повірте, що Всесвіт має для вас дивовижний план. Відпустіть бажання контролювати.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.