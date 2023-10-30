Який колір манікюру підійде вам за знаком зодіаку? Ви будете здивовані!

Знак зодіаку гармонує з нашим характером і впливає на те, яким кольорам ми віддаємо перевагу. За словами астрологів, жінкам варто вибирати відтінок манікюру з урахуванням своєї дати народження.

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Це дозволить не лише краще підкреслити індивідуальність, а й залучити у життя удачу. Читайте детальніше!

Люди, народжені під знаком Овна, є надзвичайно енергійними і не бояться сміливих життєвих рішень. Тому найкращим кольором нігтів буде червоний, помаранчевий чи жовтий.

Тельці цінують розкіш та красу. Найкраще їм підійдуть коричневі та зелені відтінки.

Близнюки люблять творчість, пастельні нігті для них – найкращий варіант.

Раки цінують ніжність. Їм слід вибрати синій, бірюзовий чи сріблястий відтінок лаку.

Левам, які люблять бути в центрі уваги, найкраще підійдуть насичені кольори – золотий, фіолетовий, червоний.

Діви віддають перевагу натуральним кольорам – їм підійде бежевий і ніжні відтінки зеленого.

Терези найбільше люблять баланс. Ідеальні кольори нігтів для жінок цього знаку зодіаку – рожевий та фіолетовий.

Скорпіони дуже чутливі. Кольори, які їм ідеально підійдуть, – бордовий та темно-фіолетовий.

Жінки-Стрільці сповнені енергії. Вони обирають помаранчевий та жовтий кольори.

Козероги цінують серйозність та амбітність. Найкраще їм підійдуть темно-сині або чорні кольори.

Водолії ексцентричні. Їм варто поекспериментувати з бірюзою чи сріблом.

Риби мають неймовірну інтуїцію. Вони віддають перевагу ніжним і пастельним кольорам, таким як рожевий,

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.